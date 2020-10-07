Сборная России тренируется без Джикии и Гильерме

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что все футболисты, кроме Георгия Джикии и Гильерме, принимают участие в сегодняшней тренировке. Защитник «Спартака» и голкипер «Локомотива» изолированы от команды.
23 игрока на поле, кроме двух футболистов, у которых сомнительные тесты [на коронавирус]. Они изолированы от команды и пока не принимают участия в тренировочном процессе. Все остальные на месте и готовятся к игре.
Тренируются в полном составе, но без ...
Браво ёпта!)))
Тренируются в полном составе, но без ...
Браво ёпта!)))