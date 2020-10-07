Сборная России тренируется без Джикии и Гильерме

1602065489

07 октября 2020, 13:11

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что все футболисты, кроме и Гильерме, принимают участие в сегодняшней тренировке. Защитник «Спартака» и голкипер «Локомотива» изолированы от команды.