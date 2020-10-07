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Сборная России тренируется без Джикии и Гильерме

07 октября 2020, 13:11

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что все футболисты, кроме Георгия Джикии и Гильерме, принимают участие в сегодняшней тренировке. Защитник «Спартака» и голкипер «Локомотива» изолированы от команды.

23 игрока на поле, кроме двух футболистов, у которых сомнительные тесты [на коронавирус]. Они изолированы от команды и пока не принимают участия в тренировочном процессе. Все остальные на месте и готовятся к игре.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Faustello (раскрыть)
08 октября в 18:00
Ахахаха))))
Project Pandora
Project Pandora
07 октября в 16:15
В полном составе без двух игроков. Шахматный набор без двух фигур.
beefs
beefs
07 октября в 14:45
Главное, чтобы больше никто не заразился..
Faustello
Faustello
07 октября в 13:56
Моя родная русская языка и логика))
Тренируются в полном составе, но без ...
Браво ёпта!)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 октября в 13:45
Зараза ещё вылезет
Zozuig
Zozuig
07 октября в 13:44
Не особая потеря двух лузеров.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 13:34
Гилю вообще надо отцепить от сборнойнулячий и болтает почем зря...
makkie
makkie
07 октября в 13:16
Заголовок противоречивый, взаимоисключающие факторы)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 13:14
Значит уже не в полном.
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