Миранчук приступил к тренировкам с «Аталантой»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился после травмы.
Футболист приступил к тренировкам в общей группе. Свой следующий матч команда проведет 17 октября против «Наполи» в рамках 4-го тура Серии А.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился после травмы.
Футболист приступил к тренировкам в общей группе. Свой следующий матч команда проведет 17 октября против «Наполи» в рамках 4-го тура Серии А.
Удачи Алексею!
Удачи Алексею!
Теперь показывать свои лучшие навыки и подавать правильный пример остальным российским НЕ легионерам)
Теперь показывать свои лучшие навыки и подавать правильный пример остальным российским НЕ легионерам)