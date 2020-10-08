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Миранчук приступил к тренировкам с «Аталантой»

08 октября 2020, 17:20

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился после травмы.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе. Свой следующий матч команда проведет 17 октября против «Наполи» в рамках 4-го тура Серии А.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
08 октября в 20:41
Давай Лёха, пакажи этим макаронникам Кузькину мать!!!
62fh4awukadz
62fh4awukadz
08 октября в 19:40
"Атлант расправляет плечи") Лишь бы как в фильме не получилось, когда железная дорога привела к месторождению нефти...
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 18:56
Было бы интересно посмотреть его в игре против Наполи.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 октября в 18:54
Наконец - то! С почином, Алексей. Удачи и побед вместе с Аталантой!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 октября в 18:46
Успехов!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 октября в 18:36
Начнёт с лавки
протон1
протон1
08 октября в 18:33
пол года отполирует и вернут обратно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 октября в 18:31
Удачи ему
drug01
drug01
08 октября в 18:18
Будем смотреть и ждать результат
LOpp
LOpp
08 октября в 18:04
Попасть в основу Аталанты будет не легко.
Удачи Алексею!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 18:01
Ну наконецто,,хочется глянуть как это будет!
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 18:01
Очень рад за Алексея, удачи желаю!
Igo0rek
Igo0rek
08 октября в 17:57
Надеюсь заиграет!
makkie
makkie
08 октября в 17:43
Отлично!
Теперь показывать свои лучшие навыки и подавать правильный пример остальным российским НЕ легионерам)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
08 октября в 17:43
В основу не пройдет.
Tommy Lee
Tommy Lee
08 октября в 17:42
Кузяев с "Рейджерс" когда будет тренироваться?
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 17:34
удачи и фарта!! стань лидером клуба!
STVA 1
STVA 1
08 октября в 17:31
Ну и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 17:22, ред.
рад за него...
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