Маркиньос получил травму в борьбе за мяч с Фарфаном

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (4:2).
26-летний футболист получил повреждение во время борьбы за мяч с экс-нападающим «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте. Его заменил защитник «Фламенго» Родриго Кайо.
А в руководстве Локо сидят д...бы. Пригодился бы нам Джефф, ох пригодился бы. Но увы. Читай выше(.
А в руководстве Локо сидят д...бы. Пригодился бы нам Джефф, ох пригодился бы. Но увы. Читай выше(.