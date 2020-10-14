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Маркиньос получил травму в борьбе за мяч с Фарфаном

14 октября 2020, 06:10
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу2 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (4:2).

26-летний футболист получил повреждение во время борьбы за мяч с экс-нападающим «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте. Его заменил защитник «Фламенго» Родриго Кайо.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 октября в 07:08
Фарфан без клуба, а в сборной играет. Что то мне это напоминает.
А в руководстве Локо сидят д...бы. Пригодился бы нам Джефф, ох пригодился бы. Но увы. Читай выше(.
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 06:29
Фарфан как танк, с ним сложно бороться.
STVA 1
STVA 1
14 октября в 06:17
Только здоровья могу пожелать))
Gahi
Gahi
14 октября в 06:11
Здоровья и скорейшего выздоровления.
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