Маркиньос получил травму в борьбе за мяч с Фарфаном

1602645029

14 октября 2020, 06:10

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос получил травму в матче отборочного турнира ЧМ -2022 против Перу (4:2).

26-летний футболист получил повреждение во время борьбы за мяч с экс-нападающим «Локомотива» и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте. Его заменил защитник «Фламенго» Родриго Кайо.