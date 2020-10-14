Мане и Тьяго вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» официально сообщил о возвращении Садио Мане и Тьяго Алькантары в общую группу. Оба игрока переболели коронавирусом, но теперь возобновили тренировки с командой.
К занятиям в общей группе также приступил защитник Жоэль Матип, восстанавливающийся после повреждения.
17 октября «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном» в рамках 5-го тура АПЛ.
THIAAAAAGO.... 🎶— Liverpool FC (@LFC) October 13, 2020
Good to see him back 🤩 pic.twitter.com/OjQZp0YyvQ
🤙 SADIO 🤙— Liverpool FC (@LFC) October 13, 2020
🔙 at Melwood pic.twitter.com/DQZwDwQwfy