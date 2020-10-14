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Мане и Тьяго вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

14 октября 2020, 04:46
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль14:30 Не начался

«Ливерпуль» официально сообщил о возвращении Садио Мане и Тьяго Алькантары в общую группу. Оба игрока переболели коронавирусом, но теперь возобновили тренировки с командой.

К занятиям в общей группе также приступил защитник Жоэль Матип, восстанавливающийся после повреждения.

17 октября «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном» в рамках 5-го тура АПЛ.

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Все комментарии
football is a great game
football is a great game
14 октября в 13:00
Это хорошая новость для болельщиков Ливерпуля.
avici_liverpool
avici_liverpool
14 октября в 07:23
похоронят невертон в субботу
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
14 октября в 07:20
Отлично
STVA 1
STVA 1
14 октября в 05:11
Это хорошо...
ОПС
ОПС
14 октября в 04:51
Здоровья и удачи.
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