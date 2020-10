Мане и Тьяго вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» официально сообщил о возвращении и в общую группу. Оба игрока переболели коронавирусом, но теперь возобновили тренировки с командой.

К занятиям в общей группе также приступил защитник , восстанавливающийся после повреждения.

17 октября «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном» в рамках 5-го тура АПЛ .

THIAAAAAGO.... 🎶



Good to see him back 🤩 pic.twitter.com/OjQZp0YyvQ

LFC