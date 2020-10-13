Невеста Роналду опубликовала фото Криштиану после заражения коронавирусом

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала первую фотографию португальского футболиста в инстаграме после известия о заболевании Криштиану коронавирусом.
«Ты — мое вдохновение», - подписала публикацию Джорджина.
Напомним, что у Роналду отсутствуют симптомы заболевания. Криштиану придется уйти на самоизоляцию в Португалии на 10 дней. Форвард получил положительный результат после теста на COVID-19 в расположении сборной Португалии.
Не дай этому случиться, О ВСЕВЫШНИЙ!!!
Хочу на стадион сходить на матч Краснодар-Челси, возможно и на Краснодар-Севилья!!!
Не дай этому случиться, О ВСЕВЫШНИЙ!!!
Хочу на стадион сходить на матч Краснодар-Челси, возможно и на Краснодар-Севилья!!!