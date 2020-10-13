Невеста Роналду опубликовала фото Криштиану после заражения коронавирусом

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13 октября 2020, 23:06

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» , показала первую фотографию португальского футболиста в инстаграме после известия о заболевании Криштиану коронавирусом.

«Ты — мое вдохновение», - подписала публикацию Джорджина.

Напомним, что у Роналду отсутствуют симптомы заболевания. Криштиану придется уйти на самоизоляцию в Португалии на 10 дней. Форвард получил положительный результат после теста на COVID-19 в расположении сборной Португалии.