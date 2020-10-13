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Невеста Роналду опубликовала фото Криштиану после заражения коронавирусом

13 октября 2020, 23:06

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала первую фотографию португальского футболиста в инстаграме после известия о заболевании Криштиану коронавирусом.

«Ты — мое вдохновение», - подписала публикацию Джорджина.

Напомним, что у Роналду отсутствуют симптомы заболевания. Криштиану придется уйти на самоизоляцию в Португалии на 10 дней. Форвард получил положительный результат после теста на COVID-19 в расположении сборной Португалии.

Невеста Роналду опубликовала фото Криштиану после заражения коронавирусом

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cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 05:26
Да всё нормально, если бы не тест он бы и не знал о болезни.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 октября в 03:30
Эта невеста будет невестой даже, когда станет бабушкой😂
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 01:31
Неужели этот коронавирус ещё раз отправит футбол на карантин???((
Не дай этому случиться, О ВСЕВЫШНИЙ!!!
Хочу на стадион сходить на матч Краснодар-Челси, возможно и на Краснодар-Севилья!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Анпилкин (раскрыть)
14 октября в 01:28
Что значит "симуляет он"?
Caniggia
Caniggia
14 октября в 00:43
Переживёт и не заметит!
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 23:45, ред.
Симуляет он
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 23:29
Такой же как и был!
STVA 1
STVA 1
13 октября в 23:09
Ибра бегал))
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 23:06
по фото видно бухал))))
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