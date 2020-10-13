Роналду, заболевший COVID-19, может сыграть с «Барселоной» в ЛЧ 28 октября

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит как минимум два предстоящих матча — против «Кротоне» в Серии А и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.
Напомним, что пресс-служба португальской сборной сообщила о положительном результате форварда после теста на коронавирус.
Football Italia отмечает, что в «Ювентусе» надеются обойтись без Роналду лишь в двух играх, хотя карантин в Португалии составляет 14 дней.
Однако, как сообщается, вчера научно-технический комитет Италии постановил, что карантинный период может быть сокращен с 14 до 10 дней — для формального выздоровления от вируса достаточно одного отрицательного результата теста.
Таким образом, если у Роналду будет один отрицательный анализ после десяти дней карантина, он сможет вернуться к матчу Серии А против «Вероны» (25 октября) и «Барселоны» в ЛЧ (28 октября). В противном случае ему придется ждать, пока он не получит один отрицательный тест.
Ну а вообще,больным играть - это угроза не только здоровью окружающих,но и осложнение своему.
Ну а вообще,больным играть - это угроза не только здоровью окружающих,но и осложнение своему.