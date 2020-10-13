Роналду, заболевший COVID-19, может сыграть с «Барселоной» в ЛЧ 28 октября

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13 октября 2020, 23:29

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии пропустит как минимум два предстоящих матча — против «Кротоне» в Серии А и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.

Напомним, что пресс-служба португальской сборной сообщила о положительном результате форварда после теста на коронавирус.

Football Italia отмечает, что в «Ювентусе» надеются обойтись без Роналду лишь в двух играх, хотя карантин в Португалии составляет 14 дней.

Однако, как сообщается, вчера научно-технический комитет Италии постановил, что карантинный период может быть сокращен с 14 до 10 дней — для формального выздоровления от вируса достаточно одного отрицательного результата теста.