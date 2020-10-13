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Роналду, заболевший COVID-19, может сыграть с «Барселоной» в ЛЧ 28 октября

13 октября 2020, 23:29
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит как минимум два предстоящих матча — против «Кротоне» в Серии А и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.

Напомним, что пресс-служба португальской сборной сообщила о положительном результате форварда после теста на коронавирус.

Football Italia отмечает, что в «Ювентусе» надеются обойтись без Роналду лишь в двух играх, хотя карантин в Португалии составляет 14 дней.

Однако, как сообщается, вчера научно-технический комитет Италии постановил, что карантинный период может быть сокращен с 14 до 10 дней — для формального выздоровления от вируса достаточно одного отрицательного результата теста.

Таким образом, если у Роналду будет один отрицательный анализ после десяти дней карантина, он сможет вернуться к матчу Серии А против «Вероны» (25 октября) и «Барселоны» в ЛЧ (28 октября). В противном случае ему придется ждать, пока он не получит один отрицательный тест.

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амурец
амурец
15 октября в 09:38
    амурец
    амурец ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    15 октября в 09:38
    намного меньше чем гному
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 октября в 15:36
    да и вообще к чему этот липовый турнир Лига Наций?! В условиях Короны, его надо отменять,уж лучше бы ЧЕ провели.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 октября в 15:33
    Знаем мы эти ТЕСТЫ, Суарес уже сдавал по итальянскому))) Ради Роналду решили переписать правила,лишь бы он играл. И кто после этого скажет,что Юве не лоббирует свои интересы? Я сомневаюсь,что тесты будут положительными, уверен что с 1 попытки сразу отрицательный,надо же встретиться с Месси,хотя как знать,может КРЫША испугался киевских свидомлят,ой как они "нежно" обходятся с членами ЛГБТ.
    Ну а вообще,больным играть - это угроза не только здоровью окружающих,но и осложнение своему.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    14 октября в 11:19
    И чихал он на Барсу вообще ))
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    14 октября в 06:04
    Да мы и так прекрасно знали, что у футбольных чиновников особое отношение к Роналду. Сколько липовых наград ему подарено.
    Wolf77785
    Wolf77785
    14 октября в 03:01
    Ясно, у всех одни стандарты, у этого заразника, другие, думаю, ему даже зараженным разрешат выйти, иначе будет нырять и плакать!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    14 октября в 01:26
    Пусть выйдет против Барсы, отгрузит им голы и отпразднует как в старые добрые времена!!!))
    Шишанутый
    Шишанутый
    14 октября в 00:44
    Отлично! К Барсе будет готов и отгрузит им голешник как в старые добрые времена.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 октября в 00:31
    Полежит,отдохнёт,всётаки возраст уже!
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 октября в 00:21
    сильно в этом сомневаюсь)))
    Wolf77785
    Wolf77785
    13 октября в 23:50
    нафиг, этот коронник нужен, пусть дальше бегает по сборным, не нужны лишние заражения от его безответственности!
    Gelious
    Gelious
    13 октября в 23:37
    Ему бы разыграться, потренироваться. В его-то годы
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