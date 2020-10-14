Зоммер: «Мы очень хотели победить Германию и могли это сделать»

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Швейцарии подвёл итоги матча с Германией (3:3) в рамках Лиги Наций.

Если за игру вы трижды выходите вперёд в счёте, это значит, что вы можете одержать победу. Мы очень хорошо провели первый тайм, заставив Германию ошибаться, и были эффективны [в атаке], чего не наблюдалось в последних матчах.

Но в конце концов, это по-прежнему сборная Германии. Очень жаль, что этот результат не помог нам, учитывая победу Украины [над Испанией]. Мы очень хотели обыграть Германию сегодня.