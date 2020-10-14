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Зоммер: «Мы очень хотели победить Германию и могли это сделать»

14 октября 2020, 07:55
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Швейцарии Янн Зоммер подвёл итоги матча с Германией (3:3) в рамках Лиги Наций.

Если за игру вы трижды выходите вперёд в счёте, это значит, что вы можете одержать победу. Мы очень хорошо провели первый тайм, заставив Германию ошибаться, и были эффективны [в атаке], чего не наблюдалось в последних матчах.

Но в конце концов, это по-прежнему сборная Германии. Очень жаль, что этот результат не помог нам, учитывая победу Украины [над Испанией]. Мы очень хотели обыграть Германию сегодня.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 октября в 08:56
Германия не особо и напрягалась!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 08:26
Чудеса творятся в этой группе...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 08:11
Все хотят победить, но одного хотения мало.
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 08:04
Неплохо выглядели швейцарцы.
mihaluch
mihaluch
14 октября в 07:58
Хотеть и сделать не одно и то-же.
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