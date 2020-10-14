Видмер: «Мы чувствуем, что заслуживали победы в матче с Германией»

Защитник «Базеля» и сборной Швейцарии подвёл итоги матча с Германией (3:3) в рамках Лиги Наций.

Мы приехали в Германию и забили здесь три мяча, чем можем гордиться. Но когда вам удаётся подобное, тяжело смириться с тем, что вы не привезёте домой три очка, которые, как нам кажется, мы заслуживали сегодня.

Не легче и от результата в Украине (Прим. — сборная Украины обыграла Испанию). Теперь нам обязательно нужно побеждать в обоих оставшихся матчах. Сегодняшнее выступление вселяет надежду, но я бы предпочёл три очка.