ГлавнаяНовости

Видмер: «Мы чувствуем, что заслуживали победы в матче с Германией»

14 октября 2020, 07:19
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Защитник «Базеля» и сборной Швейцарии Силвэн Видмер подвёл итоги матча с Германией (3:3) в рамках Лиги Наций.

Мы приехали в Германию и забили здесь три мяча, чем можем гордиться. Но когда вам удаётся подобное, тяжело смириться с тем, что вы не привезёте домой три очка, которые, как нам кажется, мы заслуживали сегодня.

Не легче и от результата в Украине (Прим. — сборная Украины обыграла Испанию). Теперь нам обязательно нужно побеждать в обоих оставшихся матчах. Сегодняшнее выступление вселяет надежду, но я бы предпочёл три очка.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии3
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
14 октября в 12:04
героям воздастся !
не сейчас, так позже
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 08:41
Матч реально удался.
mihaluch
mihaluch
14 октября в 07:51
По игре Германия даже больше заслуживает.
beefs
beefs
14 октября в 07:37
а результат на табло...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 07:21
Может и заслуживаете...
sv_1969
sv_1969
14 октября в 07:21
Счёт 3:3 и другие разговоры неуместны
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100