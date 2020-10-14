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Кроос: «Приятно сыграть 100 матчей за сборную. Но для меня важнее титулы»

14 октября 2020, 06:54
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос дал комментарий после матча против Швейцарии (3:3) в Лиге Наций. Для 30-летнего хавбека это была 100-я игра в футболке «Бундестим».

Конечно, это был особенный матч для меня. 100 игр за сборную — классная отметка. Но каждый, кто знает меня, скажет, что меня больше заботят результаты и титулы, чем выходы на поле.

Хотя, конечно, приятно сыграть 100 матчей. В прошлом я играл [в сборной] вместе с невероятно классными футболистами и хорошими парнями. Надеюсь, что мы сможем развить успех с нынешней командой.

Мы испытывали проблемы в первые 10-15 минут. После этого мы играли хорошо и выглядели лучше, чем в прошлой игре. Но в итоге мы недовольны ничейным результатом, потому что нацеливались на победу в этой встрече.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 09:08
100 матчей тоже титул но личного характера.
STVA 1
STVA 1 ответ Big krendel (раскрыть)
14 октября в 07:19
Их мало не бывает)
Big krendel
Big krendel
14 октября в 07:18
Кроос уже обвешан всяческими титулами.
ОПС
ОПС
14 октября в 07:02, ред.
Хочу сказать огромное спасибо админам и к кто занимается рассылкой призов. Все пришло, все качественно. СПАСИБО!
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