Кроос: «Приятно сыграть 100 матчей за сборную. Но для меня важнее титулы»

Полузащитник «Реала» и сборной Германии дал комментарий после матча против Швейцарии (3:3) в Лиге Наций. Для 30-летнего хавбека это была 100-я игра в футболке «Бундестим».

Конечно, это был особенный матч для меня. 100 игр за сборную — классная отметка. Но каждый, кто знает меня, скажет, что меня больше заботят результаты и титулы, чем выходы на поле.

Хотя, конечно, приятно сыграть 100 матчей. В прошлом я играл [в сборной] вместе с невероятно классными футболистами и хорошими парнями. Надеюсь, что мы сможем развить успех с нынешней командой.

Мы испытывали проблемы в первые 10-15 минут. После этого мы играли хорошо и выглядели лучше, чем в прошлой игре. Но в итоге мы недовольны ничейным результатом, потому что нацеливались на победу в этой встрече.