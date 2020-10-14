Неймар — Роналдо: «Со всем уважением, Феномен»

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14 октября 2020, 07:38

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар обратился к экс-нападающему «Пентакампеоне» Роналдо, после того как обошёл своего соотечественника в списке бомбардиров национальной команды.

В матче отборочного турнира ЧМ -2022 с Перу (4:2) Неймар оформил хет-трик и стал вторым в рейтинге голеадоров сборной Бразилии (64 гола), который по-прежнему возглавляет Пеле (77).

«Со всем моим уважением к тебе, Феномен», — написал Неймар в инстаграме и сопроводил пост фотографиями Роналдо и себя, повторяющего фирменное празднование легендарного бразильца.