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Неймар — Роналдо: «Со всем уважением, Феномен»

14 октября 2020, 07:38
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу2 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар обратился к экс-нападающему «Пентакампеоне» Роналдо, после того как обошёл своего соотечественника в списке бомбардиров национальной команды.

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Перу (4:2) Неймар оформил хет-трик и стал вторым в рейтинге голеадоров сборной Бразилии (64 гола), который по-прежнему возглавляет Пеле (77).

«Со всем моим уважением к тебе, Феномен», — написал Неймар в инстаграме и сопроводил пост фотографиями Роналдо и себя, повторяющего фирменное празднование легендарного бразильца.

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Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 октября в 14:29, ред.
В нашем прогрессивном мире где все гонятся за рекордами, стать бомбардиром сборной не такой уж значительный подвиг. Подвиг это - добавить чемпионскую звезду над гербом(логотипом) сборной
marvel777
marvel777
14 октября в 12:18
Феномен зауважает Неймара только когда тот поможет Бразилии на ЧМ победить,по сути один шанс только остался)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
14 октября в 08:49
Есть куда стремиться.
shlomo
shlomo
14 октября в 08:19
У Неймаренка есть шанс и Пеле догнать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 07:39
Слова, не более...
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