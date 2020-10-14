Сантуш: «Сборная Португалии уже показывала хорошую игру без Роналду»

Главный тренер сборной Португалии в преддверии матча против Швеции в Лиге Наций прокомментировал новость о заражении капитана своей команды коронавирусом.

План остаётся таким же. Конечно, динамика изменится. Криштиану обладает своими отличительными характеристиками. Когда у вас есть Криштиану, который является более мобильным игроком, детали игры отличаются. Но наша команда уже играла без него и хорошо справилась. Всё дело в нашем нынешнем менталитете.

Ситуация абсолютно аномальная. Я уже говорил, что ни одна команда мира не будет сильнее без лучшего в мире игрока. Но мы уже демонстрировали, что способны коллективно реагировать [на подобные трудности], и я полностью доверяю своим футболистам.