ГлавнаяНовости

Сантуш: «Сборная Португалии уже показывала хорошую игру без Роналду»

14 октября 2020, 04:16
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча против Швеции в Лиге Наций прокомментировал новость о заражении капитана своей команды Криштиану Роналду коронавирусом.

План остаётся таким же. Конечно, динамика изменится. Криштиану обладает своими отличительными характеристиками. Когда у вас есть Криштиану, который является более мобильным игроком, детали игры отличаются. Но наша команда уже играла без него и хорошо справилась. Всё дело в нашем нынешнем менталитете.

Ситуация абсолютно аномальная. Я уже говорил, что ни одна команда мира не будет сильнее без лучшего в мире игрока. Но мы уже демонстрировали, что способны коллективно реагировать [на подобные трудности], и я полностью доверяю своим футболистам.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии3
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 04:28
Теперь будет гораздо сложнее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100