ГлавнаяНовости

Месси о победе над Боливией: «Огромный триумф»

14 октября 2020, 06:29
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после выездной победы над Боливией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 опубликовал пост в своём инстаграме. Матч проходил в городе Ла-Пас, который находится на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Огромный триумф на высоте, где победа стоит ещё дороже. Впереди ещё много работы, отборочный турнир только начался, и мы очень рады, что одержали эти две победы.

В 1-м туре отбора Аргентина дома обыграла сборную Эквадора (1:0).

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии3
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
14 октября в 11:00
Триумф? О чём он вообще? В его ситуации лучше всего молчать и идти забивать голы, а не заниматься пустотой на поле.
Ляпсень
Ляпсень
14 октября в 07:47
Вот уровень гнома. Эйбары,леганесы да боливии всякие. Сам признался - за язык не тянули.
shlomo
shlomo
14 октября в 07:18
Хорошо, что так получилось...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 07:18, ред.
Многие команды ломаются в таких условиях , боливийцы достаточно умело пользуются высотой, отбирая очки у грандов. Но в этот раз у хозяев не получилось. Да Аргентинцам рано радоваться , игра пока очень невыразительная. Ждем следующих игр.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
14 октября в 06:39
Трудно было на высоте.
beefs
beefs
14 октября в 06:37
Удивили, так удивили...
ОПС
ОПС
14 октября в 06:37
Победить на ЧМ вот это триумф,
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100