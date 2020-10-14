Месси о победе над Боливией: «Огромный триумф»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после выездной победы над Боливией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 опубликовал пост в своём инстаграме. Матч проходил в городе Ла-Пас, который находится на высоте 3600 метров над уровнем моря.
Огромный триумф на высоте, где победа стоит ещё дороже. Впереди ещё много работы, отборочный турнир только начался, и мы очень рады, что одержали эти две победы.
В 1-м туре отбора Аргентина дома обыграла сборную Эквадора (1:0).
Всем здоровья.
Всем здоровья.