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«Краснодар» хочет подписать Семёнова

17 октября 2020, 11:07

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов может сменить клубную прописку.

К 31-летнему игроку проявляет интерес «Краснодар». Сообщается, что стороны близки к соглашению. Ранее на футболиста претендовало «Динамо», но клубы не смогли договориться по сумме трансфера.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 01:31
Правильно Семёнов делает, если действительно уходит!
Ахмат это максимум середина таблицы, а Краснодар еврокубки!
vovinho11
vovinho11
17 октября в 15:33
Смешной краевой мешок
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
17 октября в 14:22
Ионов, Семёнов, Марков...
Рано Локо отпустил Тарасова, Коломейцева. Можно было в Краснодар весь неликвид продать.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
17 октября в 13:19
Очередное омоложение)) нужно купить еще Глушакова и посадить Уткина на банку, и Джанаева на ворота. Хваленая академия в действии 😂
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 13:06
Быки совсем обнищали.
Kosmotoga
Kosmotoga ответ Анд-м (раскрыть)
17 октября в 12:49
они помогут в рпл пока основные силы идут на ЛЧ
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 12:39
Ионов , Семенов .....Кто еще омолодит Краснодар???
pomor45
pomor45
17 октября в 12:37
Не признаки ли это очередной ступени разорения Галинского?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 12:28
А Игнатьев какой? Из Рубина, или Локо? Далее. А чем ионов лучше своего комличенко?
Байкал-38
Байкал-38
17 октября в 11:58
Краснодар STAR
Байкал-38.
Байкал-38.
17 октября в 11:52
Надо ещё от Сафонова и Уткина избавиться и взять Реброва с Жирковым!
Краснодар команда будущего!!! Галицкий рулит!!!
Caniggia
Caniggia
17 октября в 11:49
Кто следующий? Жирков? Кудряшов? Краснодар решил стать притоном престарелых сборников?
berda2003
berda2003
17 октября в 11:48
магнит начал работать на вторсырье?
nikoladolgov
nikoladolgov
17 октября в 11:34
Краснодар собирает отбросы ...
Зачем ?
Своих совсем нет ?
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
17 октября в 11:31
Следующий - Жирков, следом Ещенко и Погребняк)

В бой идут одни старики (С)
Pashok00786
Pashok00786
17 октября в 11:30
Мде это все конечно хорошо...но где бл..ть молодой Зиньковский...с какого он за 500 тыщ евро в Химки собрался???
particular
particular
17 октября в 11:23, ред.
Наёмничество процветает... Тренеры и игроки шатаются из клуба в клуб, имитируют активность по 1-2 сезона, клянутся в верности эмблемам и традициям, сшибают подъёмные и незамысловато дотаптывают остатки контракта и совести...
Анд-м
Анд-м
17 октября в 11:21
Краснодар набирает паспортистов, только смысла нет если они не помогут в лч 🤦🤷
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 11:19, ред.
Новые то игроки хоть появятся когда нибудь..???...
Денжищи в Академии вбухиваются....а те продолжают выпускать "невидимок"....
До коих пор будут эксплуатировать Жирковых,Семёновых,Ещенко,Игнатьевых и пр....??
Из них половина уже старше тренеров...)))
Faustello
Faustello
17 октября в 11:13, ред.
Да чё уж там, если тебе за 30 и есть паспорт, Краснодар ждёт тебя дедушка!
Краснодар - место где съезжаются хрычи!
Гы гы гы минутка самоиронии)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 октября в 11:09
Опять паспортист за тридцать, совершающий ляпы в сборной. Видимо сказываются ограничения лимитной системы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 11:08
А не поздно?
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 11:08
непонятно зачем он нужен))
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