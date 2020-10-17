«Краснодар» хочет подписать Семёнова

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов может сменить клубную прописку.
К 31-летнему игроку проявляет интерес «Краснодар». Сообщается, что стороны близки к соглашению. Ранее на футболиста претендовало «Динамо», но клубы не смогли договориться по сумме трансфера.
Ахмат это максимум середина таблицы, а Краснодар еврокубки!
Ахмат это максимум середина таблицы, а Краснодар еврокубки!
Рано Локо отпустил Тарасова, Коломейцева. Можно было в Краснодар весь неликвид продать.
Рано Локо отпустил Тарасова, Коломейцева. Можно было в Краснодар весь неликвид продать.
Краснодар команда будущего!!! Галицкий рулит!!!
Краснодар команда будущего!!! Галицкий рулит!!!
Зачем ?
Своих совсем нет ?
Зачем ?
Своих совсем нет ?
В бой идут одни старики (С)
В бой идут одни старики (С)
Денжищи в Академии вбухиваются....а те продолжают выпускать "невидимок"....
До коих пор будут эксплуатировать Жирковых,Семёновых,Ещенко,Игнатьевых и пр....??
Из них половина уже старше тренеров...)))
Денжищи в Академии вбухиваются....а те продолжают выпускать "невидимок"....
До коих пор будут эксплуатировать Жирковых,Семёновых,Ещенко,Игнатьевых и пр....??
Из них половина уже старше тренеров...)))
Краснодар - место где съезжаются хрычи!
Гы гы гы минутка самоиронии)))
Краснодар - место где съезжаются хрычи!
Гы гы гы минутка самоиронии)))