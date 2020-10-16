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«Ахмат» интересуется французским нападающим

вчера, 22:23

«Ахмат» находится в поисках форварда.

Как сообщается, до закрытия трансферного окна клуб из Грозного намерен подписать таранного нападающего. Основным кандидатом на эту роль является футболист «Виктории Пльзень» Жан-Давид Богель.

Отмечается, что данный трансфер маловероятен. «Ахмат» не может удовлетворить финансовые требования чешского клуба.

Запасными вариантами для грозненской команды являются Анзор Саная из «Енисея» и Амур Калмыков из «Торпедо».

Напомним, что ранее «Ротор» арендовал у «Ахмата» форварда Андреса Понсе.

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Анпилкин
Анпилкин
вчера в 23:45
Богель значит Богель
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:00
По его данным не скажешь, что таранный! Рост 192 вес 73? Таранный? 🤔
Интересуется, но в итоге возьмёт самого простого?
Faustello
Faustello
вчера в 22:58
Из разряда - Ахмат интересуется Месси, но это вряд ли, так как не может удовлетворить финансовые требования.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:38
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:33
Ну это вряд ли...Трансфер не состоится...
David Young
David Young
вчера в 22:26
Богель может стать достойным усилением.
офигенный
офигенный
вчера в 22:25
офигеть где Ахмат где Франция
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