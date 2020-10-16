«Ахмат» интересуется французским нападающим

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вчера, 22:23

«Ахмат» находится в поисках форварда.

Как сообщается, до закрытия трансферного окна клуб из Грозного намерен подписать таранного нападающего. Основным кандидатом на эту роль является футболист «Виктории Пльзень» .

Отмечается, что данный трансфер маловероятен. «Ахмат» не может удовлетворить финансовые требования чешского клуба.

Запасными вариантами для грозненской команды являются из «Енисея» и из «Торпедо».

Напомним, что ранее «Ротор» арендовал у «Ахмата» форварда Андреса Понсе.