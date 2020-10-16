«Ахмат» интересуется французским нападающим

«Ахмат» находится в поисках форварда.
Как сообщается, до закрытия трансферного окна клуб из Грозного намерен подписать таранного нападающего. Основным кандидатом на эту роль является футболист «Виктории Пльзень» Жан-Давид Богель.
Отмечается, что данный трансфер маловероятен. «Ахмат» не может удовлетворить финансовые требования чешского клуба.
Запасными вариантами для грозненской команды являются Анзор Саная из «Енисея» и Амур Калмыков из «Торпедо».
Напомним, что ранее «Ротор» арендовал у «Ахмата» форварда Андреса Понсе.
Интересуется, но в итоге возьмёт самого простого?
Интересуется, но в итоге возьмёт самого простого?