Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается завоевать титул РПЛ с ЦСКА»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА , рассказал о будущем своего сына.

Я очень горжусь успехами Николы. И как отец, и как тренер. Тренер ему доверяет, это здорово.

Влашич может стать преемником Ракитича? Ракитич — великий футболист, за плечами которого большие успехи. Я надеюсь, что он продолжит их в «Севилье». Он очень хороший человек и, судя по всему, действительно может быть образцом для подражания для Николы, который намного моложе. Однако Никола хочет построить своё имя, свою карьеру. Это два разных игрока.