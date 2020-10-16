Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается завоевать титул РПЛ с ЦСКА»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына.
Я очень горжусь успехами Николы. И как отец, и как тренер. Тренер ему доверяет, это здорово.
Влашич может стать преемником Ракитича? Ракитич — великий футболист, за плечами которого большие успехи. Я надеюсь, что он продолжит их в «Севилье». Он очень хороший человек и, судя по всему, действительно может быть образцом для подражания для Николы, который намного моложе. Однако Никола хочет построить своё имя, свою карьеру. Это два разных игрока.
Не пора ли Николе покинуть РПЛ? Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. РПЛ — конкурентоспособная лига, в ней выступают очень хорошие команды, у него есть всё необходимое в Москве. Ясно, что контрактная ситуация сложная. В его контракте есть пункт о выкупе, который не такой уж и маленький, 35 миллионов евро, и, конечно же, когда появляется клуб, который готов активировать эту опцию, он должен предложить Николе роль в команде, которая его удовлетворит. Конечно, есть вариант продолжения карьеры, который ему интересен, но пока он остается в ЦСКА. В этом году он постарается завоевать титул.
Всем здоровья.
Всем здоровья.