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Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается завоевать титул РПЛ с ЦСКА»

вчера, 23:01

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына.

Я очень горжусь успехами Николы. И как отец, и как тренер. Тренер ему доверяет, это здорово.

Влашич может стать преемником Ракитича? Ракитич — великий футболист, за плечами которого большие успехи. Я надеюсь, что он продолжит их в «Севилье». Он очень хороший человек и, судя по всему, действительно может быть образцом для подражания для Николы, который намного моложе. Однако Никола хочет построить своё имя, свою карьеру. Это два разных игрока.

Не пора ли Николе покинуть РПЛ? Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. РПЛ — конкурентоспособная лига, в ней выступают очень хорошие команды, у него есть всё необходимое в Москве. Ясно, что контрактная ситуация сложная. В его контракте есть пункт о выкупе, который не такой уж и маленький, 35 миллионов евро, и, конечно же, когда появляется клуб, который готов активировать эту опцию, он должен предложить Николе роль в команде, которая его удовлетворит. Конечно, есть вариант продолжения карьеры, который ему интересен, но пока он остается в ЦСКА. В этом году он постарается завоевать титул.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:00
Влашич один не завоюет, завоевать титул может команда но....
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 03:02
В цска, конечно, у него это не получится))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 00:12, ред.
Гончаренко выиграл первый трофей в роли наставника ЦСКА
28 июля 2018,
ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0 в матче за Олимп-Суперкубок России

А ты кричи дальше, что все пропало. А мы настоящие болельщики ЦСКА будем и дальше болеть и поддерживать команду и когда она побеждает и когда проигрывает.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 00:04
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Хотя я и не фанат Ганчаренко, но правде надо смотреть в глаза, а не кричать что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, если ты настоящий болельщик ЦСКА, и уже смирись что титул у Ганчаренко есть, а не выкручивайся как уж на сковородке))
    Свидетели картофельного позора
    Свидетели картофельного позора ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    сегодня в 00:01, ред.
    За 4 года Спартак 2 раза и Крснодар и левейший "титул" когда не обладатель кубка играл). Даже с группы не вышел в ЕК)) Это великие победы ахахаххаа
    Тот самый случай, когда лучше промолчать, чем говорить)))
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
    вчера в 23:51, ред.
      Свидетели картофельного позора
      Свидетели картофельного позора ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
      вчера в 23:39
      Такой же левый титул как и Гончаренко тренер) ) Лудогорец Ференцеварош Уфа, Крылья Советов). При Ганчаренко ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года)))
      Вот тебя и подтянули за язык)) Будем верить дальше.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:33
      Какой серьёзный настрой на Кубок.....
      Респект...
      drug01
      drug01
      вчера в 23:28
      Меньше слов больше дела
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
      вчера в 23:27, ред.
        Свидетели картофельного позора
        Свидетели картофельного позора ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
        вчера в 23:24
        Скандальный, когда не допустили обладателя кубка, "титул" одного матча, абсолютгый никому не нужный это заслуга великого Ганчаренки за 4 года)) Лудогорец тебе в помощь)
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 23:22
        время покажет как всё сложится для Николы...
        Свидетель Великой Победы
        Свидетель Великой Победы ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
        вчера в 23:17, ред.
        Ганчаренко уже выиграл титул с ЦСКА - Супер Кубок России, был обыгран Локомотив. 2018 г.
        Иногда лучше молчать чем говорить)))
        Свидетели картофельного позора
        Свидетели картофельного позора
        вчера в 23:12
        Гончаренка : " Титул ? Неее, не слышал"
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 23:10
        Влашич хоть и молод но уже является топовым игроком. Он один из лидеров ЦСКА наравне с Акинфеевым и Марио. Сколько раз он уже просто выручал армейцев и не сосчитать. Будем надеяться, что парень и дальше будет прибавлять. Парень очень техничен, имеет поставленный удар, прекрасно видит поле. А какой гол за сборную забил - просто шикарный. Рано или поздно Никола конечно же уйдет, но а пока пусть радует болельщиков игрой за ЦСКА. Удачи ему в дерби и в последующих матчах.
        Всем здоровья.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 23:03
        Посмотрим, получится ли у него добиться этого...
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 23:01
        Обяза ельно завоюет!
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