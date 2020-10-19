Ле Таллек: «Главная причина получения российского гражданства — семья»

Полузащитник «Монпелье» рассказал, почему решил получить русский паспорт.

Очень сложный процесс [получения паспорта]: нужно было постоянно прилетать в Москву, заполнять огромное количество документов и развозить их по разным ведомствам. За все время я оформил миллион бумажек — обо мне, жене, ребенке. Сначала нужно было получить вид на жительство, затем паспорт. Хорошо, помогал мой юрист — один бы я не справился.

Еще был экзамен по русскому языку: нужно было пройти тест на грамматику и сдать разговорную часть. Все это записывалось на камеру. Я справился, хотя поначалу волновался. Думал, будет сложно.

Знаю ли я русский язык? Я занимаюсь с учителем во Франции и довольно неплохо говорю. Но поначалу давалось очень тяжело. Когда я переходил в «Боруссию», то не знал ни немецкого, ни английского. И за два года выучил оба языка. С русским сложнее — я впервые приехал в Саранск больше шести лет назад, а язык до сих пор неидеальный. Конечно, если бы я постоянно жил здесь, это бы ускорило процесс. А так не хватает практики: во Франции могу поговорить только с женой и репетитором.

Главная причина [получения русского паспорта] — семья. Например, чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности (во время паузы на матчи сборных, в выходные и праздники), проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел. Не говоря уже о том, что после завершения карьеры я собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим.