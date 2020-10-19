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Ле Таллек: «Ради меня Клопп выучил несколько фраз на французском языке»

сегодня, 11:11

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о периоде выступлений за дортмундскую «Боруссию» (2010-2012) под руководством Юргена Клоппа.

Мог ли я перейти из «Ренна» в «Валенсию» (2009 год)? В тот момент я уже играл за молодежную сборную Францию, а там игроков вели многие клубы Европы. «Валенсия» была одним из них, и я уже согласился на переход. Но в последний момент сделка сорвалась. Даже не знаю, почему. Я не особо расстроился, так как тут же появилась «Боруссия». С Клоппом и огромным количеством молодежи в составе. Юрген доверял парням 18-19 лет! Я посмотрел на средний возраст состава и понял: это лучший вариант из всех. И переехал в Дортмунд.

Каким был первый разговор с Клоппом? На французском! Тогда я еще не знал английского, и чтобы поговорить со мной, он выучил несколько фраз на моем родном языке. Представляешь?

Как его французский язык? Ну, довольно неплохой. Он рассказал о требованиях, на какой позиции я буду играть и пообещал помогать во всем, потому что понимал, как тяжело оказаться в новой команде и стране в 19 лет. В дальнейшем, когда нужно было объяснить какие-то тактические нюансы, мне помогал с переводом один из вратарей, который знал французский.

Напомним, что в начале октября Ле Таллек получил российское гражданство.

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Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:35, ред.
"Пошёл на фиг, с новым годом"
Legend 6
Legend 6 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
сегодня в 14:29
Нет, типа никта мер и сюс ма бит
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 11:42, ред.
Женема шпа сис жур. Ахаха)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:26
Тренер ради игрока выучил французский сомнительно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:19
Ну хоть выучил несколько слов)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Нормальное развитие событий...
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