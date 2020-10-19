Ле Таллек: «Ради меня Клопп выучил несколько фраз на французском языке»

Полузащитник «Монпелье» рассказал о периоде выступлений за дортмундскую «Боруссию» (2010-2012) под руководством .

Мог ли я перейти из «Ренна» в «Валенсию» (2009 год)? В тот момент я уже играл за молодежную сборную Францию, а там игроков вели многие клубы Европы. «Валенсия» была одним из них, и я уже согласился на переход. Но в последний момент сделка сорвалась. Даже не знаю, почему. Я не особо расстроился, так как тут же появилась «Боруссия». С Клоппом и огромным количеством молодежи в составе. Юрген доверял парням 18-19 лет! Я посмотрел на средний возраст состава и понял: это лучший вариант из всех. И переехал в Дортмунд.

Каким был первый разговор с Клоппом? На французском! Тогда я еще не знал английского, и чтобы поговорить со мной, он выучил несколько фраз на моем родном языке. Представляешь?

Как его французский язык? Ну, довольно неплохой. Он рассказал о требованиях, на какой позиции я буду играть и пообещал помогать во всем, потому что понимал, как тяжело оказаться в новой команде и стране в 19 лет. В дальнейшем, когда нужно было объяснить какие-то тактические нюансы, мне помогал с переводом один из вратарей, который знал французский.