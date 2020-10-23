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Моуриньо: «Сон подпишет новый контракт, ему нравится играть за „Тоттенхэм“»

сегодня, 21:56

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо уверен, что нападающий Хын-Мин Сон подпишет новый контракт с клубом.

Сон имеет трёхлетний контракт с «Тоттенхэмом», так что мы не находимся в экстремальной ситуации, когда нужно начинать беспокоиться.

Это больше похоже на то, что Сону здесь нравится. Я считаю, что он хотел бы остаться в клубе надолго. Все в клубе безумно любят этого игрока.

Это нормально, что клуб пытается подписать с футболистом контракт на 4 или 5 лет, когда его контракт истекает через 3 года. Все в клубе знают, что он примет решение без какого-либо давления с нашей стороны.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:15
Скорее Маур попрут из клуба чем Сона
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:08
Если Моуриньо захочет, то подпишет.
David Young
David Young
сегодня в 22:01
Это неудивительно, у Сона отлично идут дела в Тоттенхэме.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 22:01
Этот Сон застолбил место в Шпорах
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