Моуриньо: «Сон подпишет новый контракт, ему нравится играть за „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Тоттенхэма» уверен, что нападающий подпишет новый контракт с клубом.

Сон имеет трёхлетний контракт с «Тоттенхэмом», так что мы не находимся в экстремальной ситуации, когда нужно начинать беспокоиться.

Это больше похоже на то, что Сону здесь нравится. Я считаю, что он хотел бы остаться в клубе надолго. Все в клубе безумно любят этого игрока.

Это нормально, что клуб пытается подписать с футболистом контракт на 4 или 5 лет, когда его контракт истекает через 3 года. Все в клубе знают, что он примет решение без какого-либо давления с нашей стороны.