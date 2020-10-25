«Спартак» показал, как игроки смотрели последний бой Хабиба

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сегодня, 08:22

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале показал, как футболисты клуба смотрели бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.