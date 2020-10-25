«Спартак» показал, как игроки смотрели последний бой Хабиба

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале показал, как футболисты клуба смотрели бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.
Напомним, что Нурмагомедов одержал победу во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.
«Спартак» на своём официальном YouTube-канале показал, как футболисты клуба смотрели бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.
Напомним, что Нурмагомедов одержал победу во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.
А так, просто просто два человечка подрались и заработали миллиарды. По мотивам "22 миллионера пинают мячик и получают за это миллионы"
А так, просто просто два человечка подрались и заработали миллиарды. По мотивам "22 миллионера пинают мячик и получают за это миллионы"