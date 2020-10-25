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«Спартак» показал, как игроки смотрели последний бой Хабиба

сегодня, 08:22

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале показал, как футболисты клуба смотрели бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 09:30
Такие совместные просмотры сплачивают коллектив, и это здорово!
alex074
alex074
сегодня в 09:27, ред.
Кокоша как пахан, перед самым экраном сидит, а за Хабиба болеют только Бакаев и Джикия, наверно, потому что сами носороги, а остальным вообще параллельно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:22
А Хабиб за кого топит?
VAN ARM
VAN ARM ответ Александр Нeвский (раскрыть)
сегодня в 08:56
не думаю что последний))) да и соперник слабоват был))
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:51
29-я по счёту подряд победа в ЮФС. Третья защита титула. Первый и последний бой без отца и тренера.

А так, просто просто два человечка подрались и заработали миллиарды. По мотивам "22 миллионера пинают мячик и получают за это миллионы"
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 08:47
Показуха, не более.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:45
В это время надо отдыхать, соблюдая спортивный режим.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:34
Спартак показал как безбородов довольный уходил с чемоданчиком федуна.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:31
и что там было такого впечатляющего?))))))))
beefs
beefs
сегодня в 08:23
там поклонников Хабиба хватает...
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