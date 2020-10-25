Федун готов предоставить Хабибу «Открытие Арену» для боя

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сегодня, 15:44

Вчера боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу во втором раунде над Джастином Гейтжи в рамках UFC 254, а после боя объявил о завершении карьеры. Владелец «Спартака» Леонид Федун готов предоставить «Открытие Арену» для проведения боя Нурмагомедова, если он решит возобновить карьеру. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.