Федун готов предоставить Хабибу «Открытие Арену» для боя

Вчера боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу во втором раунде над Джастином Гейтжи в рамках UFC 254, а после боя объявил о завершении карьеры. Владелец «Спартака» Леонид Федун готов предоставить «Открытие Арену» для проведения боя Нурмагомедова, если он решит возобновить карьеру. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.
По моей информации Леонид Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову спартаковский стадион для проведения боя, если Хабиб решит возобновить карьеру. Леонид Арнольдович понимает в бизнесе и популярности.