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Федун готов предоставить Хабибу «Открытие Арену» для боя

сегодня, 15:44

Вчера боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу во втором раунде над Джастином Гейтжи в рамках UFC 254, а после боя объявил о завершении карьеры. Владелец «Спартака» Леонид Федун готов предоставить «Открытие Арену» для проведения боя Нурмагомедова, если он решит возобновить карьеру. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

По моей информации Леонид Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову спартаковский стадион для проведения боя, если Хабиб решит возобновить карьеру. Леонид Арнольдович понимает в бизнесе и популярности.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:57
Лучше уйти непобедимым.
LOpp
LOpp ответ Бубнин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:26
Поправил
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Хабиб должен понимать, что федун в итоге его объегорит.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:24, ред.
Я хочу, чтобы Хабиб на Открытие дрался против Вилкова, Казарцева и Кашшаи
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:21
И своего судью!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:19
Федун фонат Хабиба? не знал :)
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:06
Чего только не сделаешь, чтобы затащить болельщиков на открывашку.
drug01
drug01
сегодня в 16:05
Ему нужна только прибыль....
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
сегодня в 16:03
На такой арене можно только опозориться или справить нужду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:52
или передать клуб вместе с ареной))))))))))))
Prichal
Prichal
сегодня в 15:49, ред.
Уже Безбородову предоставил арену за большие выплаты в Краснодаре.
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