Болеем за российских молодых игроков и ждём реванша. Ключевые причины поддержать ЦСКА в Лиге Европы

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сегодня, 16:04

Лига чемпионов – наша радость, но «Соккер.ру» напоминает о старте единственного клуба РПЛ в другом кубке.

Акинфеев потерял бойцов в защите

Стоило заявить Березуцких, как «Челси» Чеха, на матчи РПЛ ? Щенников и Набабкин получили травмы – проблемы с бедром и «кресты». Фернандес сидит в изоляции – значит, нет серии негативных тестов на коронавирус, не выпустили в Австрию. Фукс не успел набрать форму из-за мелких повреждений. А вдобавок еще и Вадиму Карпову сломали нос в дерби с «Динамо». Остаются Магнуссон, Васин и Дивеев, что хорошо, но из оптимальной четверки защитников Акинфеева сегодня может выйти максимум один. Будет интересно посмотреть и на фланги, и на работу в центре.

- ЦСКА потерял пять защитников, из которых трое могли быть в основе при схеме с пятью центральными, двое – в модели с четверкой в линию. И ценность Фернандеса для структуры игры лишний раз не стоит объяснять.

Шансов на победы в ЛЕ куда больше

Когда российский клуб играет в Лиге чемпионов, то часто шанс на победу зависит от соперника. Если «Реал» сам отчасти проигрывает ЦСКА – «армейцы» берут три очка. Если «Виктория» этого не делает – занимают четвертое место в группе. В Лиге Европы все иначе, поскольку тот же «Вольфсберг», проигравший три из четырех матчей в чемпионате Австрии, и не сумевший пройти слабого соперника в кубке без серии пенальти – не команда уровня ЛЧ . Тренер соперника заявил, что ЦСКА именно такого класса, но это тоже надо доказать. Но против загребского «Динамо» или «Фейеноорда» проще играть на победу, чем против «Баварии» и «Атлетико», «Лацио» или «Боруссии» Д.

- ЦСКА занимает 34-е место в рейтинге УЕФА , «Вольфсберг» — 173-е, этот сезон всего второй еврокубковый для них, «Динамо» из Загреба – 49-е, «Фейеноорд» — 90-е. Шансов на успех больше, а в ЛЧ могли получить «Баварию» и «Атлетико» — первые и четвертые в рейтинге, соответственно.

Гинер требует реванш за прошлый сезон

Получилось некрасиво, ведь ЦСКА нужны были деньги. И сейчас ничего не поменялось, ведь главный болельщик «армейцев» заявил, что новые владельцы «не дали ни копейки». Рекордное усиление состава прошло с учетом возможной продажи Влашича и премиальных УЕФА . В прошлом сезоне в средней группе с «Эспаньолом» (аутсайдер Ла Лиги), «Лудогорцем» и «Ференцварошем» заняли последнее место, проиграв три матча и одержав одну победу. Интересно наблюдать за ЦСКА сейчас, поскольку их успехи в Лиге Европы – вопрос клубного если не выживания, то благополучия. Гинер неслучайно проводит личные беседы с молодыми игроками. Ему нужно, чтобы «армейцы» снова зарабатывали в Европе.

- ЦСКА получил в последнем сезоне в ЛЧ , невзирая на неудачу, целых 37 млн евро. А сейчас уже собрали 5.71 млн евро только бонусами. Конечно же, для клуба с бюджетом в районе 57 млн евро премиальные нужны. Еще до выхода на поле покрыли 10% годового бюджета. Если кто спрашивает «зачем эти еврокубки» — вот ответ.

Можно поболеть за молодых футболистов

Карпову всего 18, но часто играет в основе. Марадишвили, Дивеев, Тикнизян, Фукс и Гаич моложе 22 лет, а есть ведь еще Сигурдссон, что долечивает травму. Эджуке, Кучаеву, Бистровичу, Зайнутдинову, Чалову и Облякову всего по 22 года. Средний возраст состава ЦСКА – 24.1 года. «Вольфсберг», «Динамо» Загреб и «Фейеноорд» старше. У Ганчаренко есть Акинфеев и Фернандес, но на этом перечень опытных бойцов из постоянной основы заканчивается. Игорь и Марио окружены молодыми ребятами. Даже на тренировках ЦСКА атмосфера, как в молодежной сборной. Причем учтите, что в 10 случаях речь о юных российских футболистах. Если будут прогрессировать, то многие окажутся во взрослой сборной. Как Влашич в хорватской – еще один молодой, за игрой которого приятно наблюдать.

- в составе российской молодежки, которая впервые за долгое время вышла в финальную часть Евро, сразу пять «армейцев», хотя и ребята на один-два года старше по праву считаются молодыми. И легионеров выбрали не старых, перспективных.

Попались любопытные и разные соперники

Объединяют их разве что ошибки в защите. Австрийцы, хорваты и голландцы не являются всесильными командами, но это как раз хорошо. Наученные прошлым годом, «армейцы» могут иначе подойти к матчам, невзирая на все потери в составе. Скамейка сейчас длиннее, рабочих вариантов стало больше. ЦСКА не сбавляет, а вот «Вольфсбергу» сложно, «Динамо» из Загреба привычно думает, как бы воспитать очередного Модрича и продать подороже. А «Фейеноорд», хотя у Адвоката и есть парочка крутых игроков, не второй «Аякс», слабее. Со всеми можно играть. Упрямые австрийцы, смелые хорваты и агрессивные голландцы – как раз те соперники, что нужны ЦСКА для личного развития.

- в Россию вернется Дик Адвокат – не вышел на тренерскую пенсию, а «Фейеноорд» сыграет 10-й и 11-й матчи против клубов РПЛ – частые гости. В отличие от нового соперника из Австрии, или загребского «Динамо», что пока встречалось только со «Спартаком». Лига Европы дарит разных и редко хорошо изученных оппонентов. Тем интереснее.

Ганчаренко вышел в поле для экспериментов

У ЦСКА четыре игрока основы – Акинфеев, Фернандес, Обляков и Влашич, хотя даже Ивана можно заменить, использовав пару Ахметов – Марадишвили, когда Ильзат будет в строю, или дуэт Бистровича и молодого «армейца». Но даже если имеем дело с четверкой тех, кто может рассчитывать на постоянную игру в основе, то остается место для семи экспериментов. Видим тасование в центре обороны, хавбеков Тикнизяна и Зайнутдинова на флангах защиты – стабильные поиски у своих ворот. Есть Кучаев, что только сейчас завоевал право играть в старте постоянно, причем правее в атаке – Константин набрал крутую форму, стал игроком месяца в РПЛ и вместе с Влашичем собирает голы для ЦСКА . Но Эджуке, Гаич, Сигурдссон и Дзагоев тоже в заявке и хотят минуту славы в атаке. Ганчаренко выбрал новую схему – «4-2-3-1», наигрывает свежие связи. Пока из всех новичков активно может использовать только Эджуке и Зайнутдинова, но ждет Фукса и Гаича на пике формы. ЦСКА похож на здоровый растущий организм, и это еще одна причина за ними наблюдать.

- у «Зенита» работает фактор усталости и нехватки резерва для плей-офф ЛЧ , у «Локомотива» — закрытого стиля, а у «Краснодара» много потерь в атаке. Только ЦСКА может ставить на нападение. В обороне есть кадровые проблемы, но смотрите на результаты. «Армейцы» выиграли 5 из 6 последних матчей. Не уступили «быкам», обыграли «Спартак» и «Динамо».