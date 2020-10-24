«Ньюкасл» подписал игрока из Австралии, подрабатывавшего каменщиком

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сегодня, 07:03

«Ньюкасл» заявил за молодёжную команду (U-23) форварда Флорана Индалесио, последним клубом которого был «Фрейзер Парк» из 4-го дивизиона Австралии. Индалесио провёл всего 2 матча за австралийский клуб и параллельно подрабатывал каменщиком.

С 23-летним футболистом подписали контракт на оставшуюся часть сезона после 6-недельного просмотра, во время которого Индалесио в том числе забил гол ударом через себя в падении.

Организовать просмотр в клубе ему помог бывший партнёр по академии «Сент-Этьена» , пришедший в «Ньюкасл» летом 2019 года из «Ниццы».

Подписание новичка прокомментировал главный тренер «Ньюкасла» .