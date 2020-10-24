«Ньюкасл» подписал игрока из Австралии, подрабатывавшего каменщиком

«Ньюкасл» заявил за молодёжную команду (U-23) форварда Флорана Индалесио, последним клубом которого был «Фрейзер Парк» из 4-го дивизиона Австралии. Индалесио провёл всего 2 матча за австралийский клуб и параллельно подрабатывал каменщиком.
С 23-летним футболистом подписали контракт на оставшуюся часть сезона после 6-недельного просмотра, во время которого Индалесио в том числе забил гол ударом через себя в падении.
Организовать просмотр в клубе ему помог бывший партнёр по академии «Сент-Этьена» Аллен Сен-Максимен, пришедший в «Ньюкасл» летом 2019 года из «Ниццы».
Подписание новичка прокомментировал главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс.
Мы решили пойти на небольшой риск и посмотреть, как он справится с работой в этом году. Он приехал на просмотр этим летом с Алленом. Он тренировался в академии последние 6 недель. В нём что-то есть.
Хватит ли этого, чтобы когда-нибудь сыграть за «Ньюкасл» — посмотрим за его развитием.
Не заблуждайтесь, Флоран друг Аллена, но мы подписали его не поэтому. Он обладает некоторым талантом, иначе бы его здесь не было.