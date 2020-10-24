Фати и Зидан брали очередные рекорды, Куман принимал странные решения. «Реал» обыграл «Барселону»

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сегодня, 20:21

Яркое противостояние на «Камп Ноу» закончилось победой «Реала» над «Барселоной». «Соккер.ру» — о том, как складывался матч.

Лихое начало

Если кто-то сомневался в том, что Эль Класико будет ярким, его колебания развеяли первые же минуты игры. Первый удар по воротам стал результативным. Начо, Бензема и Вальверде разыграли стремительную проникающую комбинацию, в результате которой Феде оказался с глазу на глаз с Нето и открыл счет. Сразу же оголилась проблема взаимодействия в обороне «Барселоны». Впрочем, скоро каталонцы сами оголили аналогичные трудности у «Реала», когда Месси, Альба и Фати сварганили ответный гол. Ансу попутно еще и рекордсменом стал – самый молодой автор гола в Класико. Ему на сегодняшний день всего 17 лет и 359 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Раулю, который в 1995 году забил в 18 лет и 95 дней.

Быстрый обмен голами серьезно зарядил игру эмоциями, поэтому весь стартовый отрезок вышел динамичным и обоюдоострым. «Барселона» побольше владела мячом, но в целом игра воспринималась как равная, а действовали соперники быстро. Лишь к концу тайма началось проседание, игра стала разрываться паузами, темп упал, хотя кое-какие моменты возникали.

В дело вступает Рамос и… Мунуэра

С начала второго тайма «Барселона» постепенно наращивала давление и создала серию опасных моментов. Можно было ожидать, что движение в этом направлении продолжится. Но «Реал» нашел для себя лазейку, заработав вполне обычный стандарт на фланге. Сама подача опасной не стала. Однако в штрафной Нето красиво рухнул Рамос. Повторы показали, что за мгновения до этого падения его заметно оттягивал за футболку Лангле. Правда, упал Серхио в итоге, когда Клеман его отпустил. Видимо, поэтому видеоассистенты Мунуэры не могли четко дать ему рекомендацию, назначать ли пенальти. Пришлось смотреть самому.

В итоге он принял решение указать на «точку», а реализовал пенальти сам Рамос, выведя «Реал» вперед, а «Барселону» — из душевного равновесия. Безусловно, такое решение судьи будет повсеместно обсуждаться и породит массу споров. Чисто технически повод был – Лангле держал за футболку, тянул откровенно. Но такой борьбы обычно довольно много на стандартах в штрафных. Да и Рамос упал, когда его уже отпустили, то есть явно делал это, чтобы заработать пенальти, а не из-за усилия Лангле и помех с его стороны. К тому же у сторонников «Барселоны» будут вопросы относительно зрячести арбитра, который, например, не назначил опаснейший штрафной за фол Начо против Месси. Попросту его не заметил. Два эпизода против «Барселоны» в Класико со стороны судьи – это уже повод для бурных споров и обсуждений.

Замешательство Кумана

После пропущенного гола с пенальти «Барселона» немного опешила, некоторое время «Реал» продолжал воодушевленно атаковать. Однако быстро решил остыть и перешел на четкую работу в контратаках, позволив «Барселоне» владеть мячом. У той старались как-то обострить Месси и Альба, но в игре намечался явный дисбаланс. Очень многие выпадали. И вообще, многое говорит о качестве построения игры ситуация, когда самым острым футболистом у такой команды, как «Барселона», становится левый защитник. Тут явно какие-то проблемы.

Более того, Куман тоже опешил и буквально не знал, что делать. Потому что «Барселона» явно застревала без идей и не могла предложить что-то оригинальное, а тренер медлил с заменами. Но лишь для того, чтобы в самой концовке разразиться целой пачкой перестановок уровня дебютанта компьютерного футбольного менеджера, то есть по принципу «все в атаку»: числом, а не перестроением.

Дикие замены в стиле выхода Брейтуэйта вместо Альбы не только ничего не дали, но еще и испортили даже ту слабо сбалансированную игру, которая была до этих перестановок. Это привело к полному крушению в финале, который должен был пройти в штурме «Барселоны». Вместо этого Нето пришлось спасать после серии опаснейших моментов в исполнении «Реала», который такую рыхлую оборону прошивал легчайше. Несмотря на усилия вратаря «Барселоны», третий мяч она все-таки пропустила – Модрич отличился. А Куман сделал многое для этого своими решениями.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 15 (9)

Даже показатель ударов по воротам говорит о том, что «Реал» был острее «Барселоны». На самом деле Нето гораздо чаще приходилось совершать шикарные сэйвы, чем Куртуа. Хотя и у последнего были яркие спасения. Самым бьющим же на поле оказался Коутиньо. Он предпринял пять попыток. На втором месте – внезапно Рамос с четырьмя ударами. Атаки «Реала» выглядели более законченными, более пронизывающими за счет не самой качественной организации игры «Барселоны» в обороне.

Владение мячом (точность передач): 52% (89%) – 48% (88%)

Очень высокая точность передач гарантировала динамичную подвижную игру, которая смотрелась достаточно ярко и приятно для стороннего зрителя. Чуть больше мячом владела «Барселона», что ожидаемо. «Реал» не претендовал на этот компонент, предпочитая регулировать игру за счет прессинга и изменения динамики. Контроль мяча его не особо волновал, важнее было наладить как можно более оперативную доставку его в линию атаки. И с этой задачей мадридцы справлялись.

Обводки (фолы): 17 (11) – 9 (12)

С точки зрения фолов игра получилась не самой грубой. Она не скатывалась в эмоциональные выяснения отношений, в откровенную агрессию. Да, с учетом статуса матча и динамики нарушения правил были регулярными, но без перекосов, с обеих сторон. А вот дриблинга больше было у игроков «Барселоны», что, кстати, не всегда хорошо. В данном случае это скорее говорит о стремлении футболистов брать на себя игру, а не подключать командное взаимодействие. И это снова к разговору о недостаточном балансе у «Барселоны» и выпадении ряда ее игроков.

Отдельно о цифрах. Месси снова не смог забить «Реалу». С мая 2018 года он никак не может отличиться. На протяжении шести сыгранных им Класико из семи последних. Это уже 530 минут игры. Многовато для Месси.

Для главного тренера «Реала» Зидана этот матч был шестым в качестве наставника «сливочных» на «Камп Ноу» с «Барселоной». И ни разу француз не проиграл: три ничьи и три победы. Этого никому не удавалось ранее.

Ансу Фати оказался не только самым молодым автором гола в Класико. Его мяч стал 400-м для «Барселоны» в противостояниях с «Реалом». Интересно, что гол Рамоса с пенальти стал для Серхио 99-м за «Реал».