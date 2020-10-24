«Краснодар» без 10 игроков основы пропустил от Мозеса. «Спартак» — на первом месте

1603571774

вчера, 23:36

«Соккер.ру» — об очень горячем центральном матче тура в РПЛ .

Грандиозные кадровые потери «Краснодара»

Только представьте: накануне игры со «Спартаком» «Краснодар» потерял 10 футболистов основного состава. По разным причинам не попали в заявку на игру Маркус Берг, Виктор Классон, Реми Кабелла, Ари, Кристоффер Олссон, Вандерсон, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий, Егор Сорокин и Евгений Марков. Не было ни одного из лидеров атакующей группы, место в стартовом составе нашлось для Эдуарда Сперцяна, а в запас попали два вратаря и три молодых игрока — Уткин, Мацукатов и Сабуа.

Не настолько явные проблемы «Спартака»

«Спартак» предстал чуть ли не идеальной основой, в Москве остались только Кутепов, Урунов и Соболев, но по форме отдельных игроков были вопросы. Джикия и Жиго вернулись на поле после трех недель простоя, сопровождавшегося травмами и болезнями; Мозес вынужден набирать форму через игры после длительного простоя; Бакаев уже долго в непонятном состоянии; Понсе играл с мышечным повреждением, которое получил в Красноярске. Возвращение Зобнина в центр поля — тоже определенный стресс для команды, ведь привыкли к формации с Романом справа.

Дебют Виктора Мозеса в стартовом составе — и первый гол

В матче с «Химками» Мозес вышел на замену чуть ли не с трапа самолета, а в Краснодаре получил место в стартовом составе. По движениям Виктора все еще чувствуется недостаток игрового тонуса, но и мастерство явственно проступает. Новичок привыкает к требованиям Тедеско и партнерам, и его адаптацию наверняка ускорит гол: Виктор классно убрал под левую и хладнокровно переиграл Сафонова.

«Спартак» полностью контролировал игру в первом тайме

В первой половине было полное ощущение, что у пульта матча сидит «Спартак». Гости дали «Краснодару» излить эмоции, а потом ответили разящей атакой и голом Понсе. Потом был отрезок игры на встречных курсах, завершившийся голом Мозеса. В последней трети тайма «Спартак» образцово-показательно контролировал мяч, не позволяя «быкам» даже мечтать о переломе. 55% на 45% по владению мячом в пользу «красно-белых» к перерыву.

«Краснодар» подавлял гостей и едва не отыгрался после перерыва

Во втором тайме все изменилось. Доменико Тедеско наверняка был не против игры вторым номером, но его команда полностью отказалась от инициативы, пассивно встречала атаки «Краснодара» и не помышляла о контригре. Хозяева отыграли один мяч и имели шансы сравнять счет, «Спартак» оказался в нокауте.

Выйти из состояния грогги помогли замены Тедеско и переход Зобнина в режим разрушения. В первом тайме в центре поля заправлял Крал, а Роман словно привыкал к родной, но немного забытой позиции. В концовке матча Зобнин, окрыленный полученной после замены Джикии капитанской повязкой, включил бешеные обороты, что во многом предопределило возвращение «Спартаком» контроля над игрой.

Тедеско помог своей команде заменами, но и Мусаев при всей скудности резерва сделал верные ходы

Безусловно, важную роль сыграло и освежение, которое получил «Спартак» при помощи замен. Ещенко вышел вместо уставшего Мозеса и добавил цепкости на правом фланге; Кокорин заменил Понсе и отметился результативной передачей на Ларссона; Умяров и Гапонов добавили свежих сил в полузащите и обороне. Покинули поле Бакаев и Джикия. Зелимхан провел очередную невнятную игру, а Георгий преждевременно устал, чего можно было ожидать после трех недель без футбола, да еще и получил повреждение. Хочется верить, что первоочередной причиной замены была все же усталость, а травма окажется несерьезной.

Что касается Мурада Мусаева, то тренер «Краснодара» сумел внести перелом в игру даже с таким ограниченным по количеству и качеству резервом. Выход Даниила Уткина в перерыве помог «Краснодару» наладить игру в центре поля и взять мяч под контроль, а Леон Сабуа забил гол спустя несколько минут после выхода на поле. Можно долго рассуждать о том, какой была бы игра, не столкнись «быки» с кадровой катастрофой, но правда здесь только одна: мы не знаем и никогда не узнаем. Впрочем, можно отметить, что «Спартаку» в этом сезоне регулярно достаются ослабленные соперники.

Неоднозначная дуэль Максименко против Сафонова

Формально победу одержал Максименко: его команда выиграла 3:1, а во втором тайме Александр совершил несколько шикарных сэйвов. Однако в первом тайме голкипер «Спартака» дважды очень нелепо выпускал мяч из рук, что лишь чудом не привело к результативным последствиям, особенно во втором случае, когда Айртон ценой собственного здоровья не позволил Ионову нанести удар уже по пустым воротам. Да и в эпизоде с отмененным голом «Краснодара» Максименко сыграл неуверенно: если бы не фол на Жиго, говорили бы об ошибке. Сафонов, в свою очередь, доставал мяч из сетки трижды, но его вины в пропущенных голах нет. Не стал бы короновать Максименко и выбирать победителя этой дуэли после такой встречи.

Форварды «Спартака» снова в большом порядке

Одна из особенностей команды Тедеско: в «Спартаке» каждый сосредоточен на своих прямых обязанностях. Львиную долю голов забивают и организуют именно форварды: у Понсе и Ларссона по итогам выезда в «Краснодар» по голу и ассисту, вышедший на замену Кокорин тоже отметился результативным пасом. Джордан вырвался в лидеры РПЛ по системе «гол+пас», а в таблице бомбардиров швед и аргентинец из «Спартака» на один мяч отстают от Нобоа и идут вровень с Дзюбой и Азмуном. А ведь еще есть Соболев («3+1») и Кокорин («1+1»).

Решения арбитров, которые могли показаться спорными

1. Гол Понсе забит без нарушения правил

По крайней мере, в этом решении Безбородова и его бригаду поддерживают эксперты по судейству, да и практика предыдущих спорных эпизодов в РПЛ подсказывает, что арбитров заставляют оценивать «допустимое воздействие» в эпизодах с борьбой. Понсе играл против Чернова плечом в плечо, защитник «Краснодара» отвечал тем же. Нужно сказать, что Безбородов был последователен и давал бороться в подобных эпизодах на протяжении всего матча.

2. Отмена гола «Краснодара» из-за фола Мартыновича на Жиго

Формально это даже не отмена гола, потому что свисток прозвучал еще до того, как мяч влетел в ворота Максименко. Шла подача со стандарта, Жиго упал на газон в борьбе с Мартыновичем, и Безбородов зафиксировал нарушение правил со стороны защитника «Краснодара». Понятно, чем руководствовался арбитр: руки Мартыновича на короткое мгновение оказались на спине у Жиго, но показалось, что француз рухнул на газон, только почувствовав этот контакт, а не от примененной к нему силы. Если решение по голу Понсе легко оправдать, то здесь все не так однозначно, а ведь здесь счет мог стать 2:2!

«Спартак» — единоличный лидер РПЛ