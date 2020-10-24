Роналду заговорил по-русски, Дзюба отрастил усы, а также «потолстевшие» звёзды футбола. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает борьбу с коронавирусом. Во время карантина футболист поприветствовал своих поклонников на русском языке.
После этого португалец решил радикально избавиться от перхоти — он решил коротко подстричься. Интересно, сколько он заплатил за такую стрижку?
Очевидно, что Криштиану пришелся по душе этот образ.
Впрочем, было бы гораздо эпичнее, если бы Роналду сделал себе такую прическу:
Форвард «Зенита» Артем Дзюба решил закрепиться в сборной России. Если после этого он побреется налысо, то пожизненный вызов в национальную команду от Станислава Черчесова ему обеспечен.
Пополняем коллекцию видео на тему «животные на футбольном поле». Этот лось гораздо техничнее некоторых футболистов. Впрочем, игра ему быстро наскучила.
Я наигрался, всё, пока-пока,
В лесу меня ждут важные дела!
ATTENTION: A MOOSE IS PLAYING SOCCER 😳⚽️— CBC Sports (@cbcsports) October 17, 2020
🎥: brittany_spins/IG pic.twitter.com/rcKOlZZPdf
Картина под названием «футболисты с российским паспортом в РПЛ»:
Смогли бы повторить такой трюк?
У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе прекрасная репутация. А что, если он лишь притворяется?
Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг поиздевался над одноклубником Усманом Дембеле.
Форвард Гарет Бэйл решил научить партнеров по «Тоттенхэму» игре в баскетбол.
Голкиперу «Лацио» Пепе Рейне не страшны фильтры лысины в телефоне.
Вот как выглядели бы звезды футбола, если бы набрали лишний вес. Свайпите вправо, получилось очень забавно!
Милота дня:
Легенда «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе со своим сыном.
Говорят, что «Зенит» искал креативного футболиста? Могли бы подписать этого игрока вместо Вендела.
Минутка юмора от игроков «Тоттенхэма». На Западе популярен мем с лысым мальчиком, которому дают «леща», хваля при этом его прическу. Без этого пояснения просто невозможно понять, что происходит на данном видео:
Сначала «леща» получил Деле Алли.
А затем он начал мстить:
Девушка дня:
Эстель Бергкамп — подруга хавбека МЮ Донни Ван де Бека. Да, это дочка легендарного Денниса Бергкампа!
Иногда не нужно давать советы своим друзьям.
Не стесняйтесь своих эмоций!
До новых встреч!