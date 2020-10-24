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Роналду заговорил по-русски, Дзюба отрастил усы, а также «потолстевшие» звёзды футбола. Лучшее из Сети

сегодня, 08:16
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает борьбу с коронавирусом. Во время карантина футболист поприветствовал своих поклонников на русском языке.

После этого португалец решил радикально избавиться от перхоти — он решил коротко подстричься. Интересно, сколько он заплатил за такую стрижку?

Очевидно, что Криштиану пришелся по душе этот образ.

Впрочем, было бы гораздо эпичнее, если бы Роналду сделал себе такую прическу:

Форвард «Зенита» Артем Дзюба решил закрепиться в сборной России. Если после этого он побреется налысо, то пожизненный вызов в национальную команду от Станислава Черчесова ему обеспечен.

Пополняем коллекцию видео на тему «животные на футбольном поле». Этот лось гораздо техничнее некоторых футболистов. Впрочем, игра ему быстро наскучила.

Я наигрался, всё, пока-пока,

В лесу меня ждут важные дела!

Картина под названием «футболисты с российским паспортом в РПЛ»:

Смогли бы повторить такой трюк?

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе прекрасная репутация. А что, если он лишь притворяется?

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг поиздевался над одноклубником Усманом Дембеле.

Форвард Гарет Бэйл решил научить партнеров по «Тоттенхэму» игре в баскетбол.

Голкиперу «Лацио» Пепе Рейне не страшны фильтры лысины в телефоне.

Вот как выглядели бы звезды футбола, если бы набрали лишний вес. Свайпите вправо, получилось очень забавно!

Милота дня:

Легенда «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе со своим сыном.

Говорят, что «Зенит» искал креативного футболиста? Могли бы подписать этого игрока вместо Вендела.

Минутка юмора от игроков «Тоттенхэма». На Западе популярен мем с лысым мальчиком, которому дают «леща», хваля при этом его прическу. Без этого пояснения просто невозможно понять, что происходит на данном видео:

Сначала «леща» получил Деле Алли.

А затем он начал мстить:

Девушка дня:

Эстель Бергкамп — подруга хавбека МЮ Донни Ван де Бека. Да, это дочка легендарного Денниса Бергкампа!

Иногда не нужно давать советы своим друзьям.

Не стесняйтесь своих эмоций!

До новых встреч!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:02
толстый Холанд впечатлил !
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:35
Дзюба на кресло Черчесова метит))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:18
Посмотрим, что и как, где смешно, где грустно)
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