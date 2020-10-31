Уилшир может продолжить карьеру в «Бетисе»

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сегодня, 09:49

Полузащитник продолжает поиски нового клуба. Англичанин находится в статусе свободного агента. Недавно футболист заявил, что готов попробовать свои силы в Ла Лиге.

Агент игрока предложил услуги Уилшира «Валенсии», однако «летучие мыши» отказались от варианта с подписанием 28-летнего хавбека.

Как сообщается, сейчас полузащитник ведёт переговоры о переходе в «Бетис». Главным тренером «зелёно-белых» является , под руководством которого Уилшир выступал в составе «Вест Хэма». Англичанин может воссоединиться со своим бывшим наставником, став отличным дополнением к его команде.