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Уилшир может продолжить карьеру в «Бетисе»

сегодня, 09:49

Полузащитник Джек Уилшир продолжает поиски нового клуба. Англичанин находится в статусе свободного агента. Недавно футболист заявил, что готов попробовать свои силы в Ла Лиге.

Агент игрока предложил услуги Уилшира «Валенсии», однако «летучие мыши» отказались от варианта с подписанием 28-летнего хавбека.

Как сообщается, сейчас полузащитник ведёт переговоры о переходе в «Бетис». Главным тренером «зелёно-белых» является Мануэль Пеллегрини, под руководством которого Уилшир выступал в составе «Вест Хэма». Англичанин может воссоединиться со своим бывшим наставником, став отличным дополнением к его команде.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:53
Никому не нужен теперь?))
beefs
beefs
сегодня в 09:52
это нормальное желание...
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