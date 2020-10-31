Пирло хочет вернуть Погба в «Ювентус»

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сегодня, 08:57

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, французский хавбек является главной трансферной целью наставника туринского клуба . «Ювентус» готов заплатить нужную сумму, чтобы осуществить трансфер Погба.

Отмечается, что теперь всё будет зависеть от желания самого футболиста. Француз должен убедить руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в Турин, а также согласиться на снижение заработной платы в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что манчестерский клуб собирается активировать опцию продления контракта с Погба.