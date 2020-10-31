Пирло хочет вернуть Погба в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
Как сообщается, французский хавбек является главной трансферной целью наставника туринского клуба Андреа Пирло. «Ювентус» готов заплатить нужную сумму, чтобы осуществить трансфер Погба.
Отмечается, что теперь всё будет зависеть от желания самого футболиста. Француз должен убедить руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в Турин, а также согласиться на снижение заработной платы в «Ювентусе».
Ранее стало известно, что манчестерский клуб собирается активировать опцию продления контракта с Погба.
Пусть они заберут его, Реалу не нужны ещё проблемы
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