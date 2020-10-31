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Пирло хочет вернуть Погба в «Ювентус»

сегодня, 08:57

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, французский хавбек является главной трансферной целью наставника туринского клуба Андреа Пирло. «Ювентус» готов заплатить нужную сумму, чтобы осуществить трансфер Погба.

Отмечается, что теперь всё будет зависеть от желания самого футболиста. Француз должен убедить руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в Турин, а также согласиться на снижение заработной платы в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что манчестерский клуб собирается активировать опцию продления контракта с Погба.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 09:49
Игрок хорош.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Его никак нормально отремонтировать не могут, зачем его брать?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:23
юве в пике))) срочно нужны вливания)))
spartach091
spartach091
сегодня в 09:22
Пирло проваливает сезон. Не потянет он Юве
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:13
Ну, посмотрим, что из этого выйдет?
Пусть они заберут его, Реалу не нужны ещё проблемы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:03
Пирло хочет,Погба не может!
Mangur
Mangur
сегодня в 09:00
Ну что, желание похвально
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