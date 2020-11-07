Неймар и Мбаппе требуют у руководства ПСЖ отставки Тухеля

Ситуация в ПСЖ продолжает накаляться.
Как сообщается, футболисты парижского клуба потеряли веру в главного тренера Томаса Тухеля. Игроки хотят, чтобы немецкого специалиста отправили в отставку. Уход Тухеля с должности наставника клуба активно поддерживают главные звёзды парижан — Киллиан Мбаппе и Неймар. Лидеры ПСЖ надеются, что руководство уволит немецкого наставника в ближайшее время.
Отмечается, что новым главным тренером ПСЖ может стать Лоран Блан, который уже работал в парижском клубе с 2013 по 2016 год, однако после отставки до сих пор так и не нашёл себе новую команду. Неймар и Мбаппе были бы рады видеть французского специалиста в ПСЖ. Оба игрока хотят, чтобы именно Блан стал новым наставником клуба.
Другой вопрос в том, что тухель не то что команду не создал, так и еще и авторитета у него нет, потому и требуют его отставки.
Попробовал бы кто пикнуть при Дешаме в сб. Франции например :) Он бы того же Мбаппе послал бы из сборной навсегда.. Потому там все и играют как бешенные, зная что иначе им кирдык :)
Другой вопрос в том, что тухель не то что команду не создал, так и еще и авторитета у него нет, потому и требуют его отставки.
Попробовал бы кто пикнуть при Дешаме в сб. Франции например :) Он бы того же Мбаппе послал бы из сборной навсегда.. Потому там все и играют как бешенные, зная что иначе им кирдык :)