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Неймар и Мбаппе требуют у руководства ПСЖ отставки Тухеля

сегодня, 09:38

Ситуация в ПСЖ продолжает накаляться.

Как сообщается, футболисты парижского клуба потеряли веру в главного тренера Томаса Тухеля. Игроки хотят, чтобы немецкого специалиста отправили в отставку. Уход Тухеля с должности наставника клуба активно поддерживают главные звёзды парижан — Киллиан Мбаппе и Неймар. Лидеры ПСЖ надеются, что руководство уволит немецкого наставника в ближайшее время.

Отмечается, что новым главным тренером ПСЖ может стать Лоран Блан, который уже работал в парижском клубе с 2013 по 2016 год, однако после отставки до сих пор так и не нашёл себе новую команду. Неймар и Мбаппе были бы рады видеть французского специалиста в ПСЖ. Оба игрока хотят, чтобы именно Блан стал новым наставником клуба.

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112910415
112910415
сегодня в 12:56
и тренер не блистает,
и сами не дорабатывают ...
berda2003
berda2003
сегодня в 12:30
карлик разваливает барсу, а симулянт и бегун разваливают псж - модно...
за такие бабки эти 14ки и страны уже почти развалили...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:29
Новая волна! Месси разжёг огонь!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:29
ПСЖ в сегодняшнем составе возьмет Лигу 1 с любым тренером, а вот в финал ЛЧ, как в этом году, просто так не попадешь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:25
А Тухель и не заметил как тухленьким запахло ?!?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:12
Это не ново... Бывают и радикальные меры со стороны игроков - слив игр..)

Как говорится - "Издержки производства..."))
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:08, ред.
Бесит когда игроки лезут не в свое дело
Nazi
Nazi
сегодня в 11:05
То что игроки могут влиять на отставку тренера, это очень плохо, но по сути тухель наиграл на такое, нет у него команды. Не смог он сделать из Парижа Команду. Идет игра у лидеров, есть результат, не идет и все, пиши пропало. Это не может называться командой.

Другой вопрос в том, что тухель не то что команду не создал, так и еще и авторитета у него нет, потому и требуют его отставки.

Попробовал бы кто пикнуть при Дешаме в сб. Франции например :) Он бы того же Мбаппе послал бы из сборной навсегда.. Потому там все и играют как бешенные, зная что иначе им кирдык :)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:01, ред.
Я не на стороне Тухеля, но не гоже, чтобы футболисты выбирали себе тренера.
Школьники требуют нового директора школы...
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:59
Тухель никакущий тренер.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:50
По принципу гнома работают.
particular
particular
сегодня в 10:18
Видимо, звёздный консорциум задумал побороться за титулы не меняя прописки, но с другим рулевым... С Парижем сложнее расстаться чем с Томасом 😉
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:00
Тухеля бы в МЮ, дерзости добавить
ЧиП
ЧиП
сегодня в 09:58
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 09:56
    Кто такоц Наймер?
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:55
    охренеть теперь игрули назначают себе тренеров ,а не наоборот с гнома взяли пример хочу того этого не покупайте ,просто оборзели
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 09:53
    Оба должны были свои моменты реализовывать в финале ЛЧ. И тогда вряд ли бы сейчас имелись разногласия. Тухель - толковый специалист, а трудности в таком безумно сложном сезоне порой возникают у всех клубов, даже у Баварии. А ПСЖ укомплектован похуже. Могут и выпросить увольнение, но от этого выиграет как раз Тухель.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:50
    Совсем страх потеряли, засранцы? Гнать обоих в фарм команды ссаными тряпками, звездуны хреновы!
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:49
    вот так низы требуют от верхов, сейчас это модно...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 09:47, ред.
    Какой бы тренер не был, игрокам нельзя чего то требовать.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 09:46
    Правильно, он вытянул их в финал ЛЧ, а они требуют отставки. Что один, что другой - не реализовали свой потенциал, потому что характера нету. Как удобно теперь списать это на тренера.
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