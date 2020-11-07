Неймар и Мбаппе требуют у руководства ПСЖ отставки Тухеля

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сегодня, 09:38

Ситуация в ПСЖ продолжает накаляться.

Как сообщается, футболисты парижского клуба потеряли веру в главного тренера . Игроки хотят, чтобы немецкого специалиста отправили в отставку. Уход Тухеля с должности наставника клуба активно поддерживают главные звёзды парижан — и Неймар. Лидеры ПСЖ надеются, что руководство уволит немецкого наставника в ближайшее время.