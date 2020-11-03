Человек соккера. Джесси Марш рубит окно в Европу для американцев и сегодня сразится с «Баварией»

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сегодня, 16:51

«Соккер.ру» рисует портрет американского тренера, который второй сезон подряд выступает в Лиге чемпионов.

Тренер из США в европейском футболе — это экзотика, но Джесси Марш полностью соответствует занимаемой должности в «Зальцбурге». Американец возглавил «быков» прошлым летом, и первый самостоятельный тренерский сезон уроженца штата Висконсин в Европе получился невероятно насыщенным. Под руководством Марша «Зальцбург» впервые в истории сыграл в Лиге чемпионов, где команда из Австрии погремела результативностью Эрлинга Холанда, устроила грандиозный камбэк на «Энфилде» и до последнего тура претендовала на выход из группы, где смело сражалась с «Ливерпулем» и «Наполи».

Даже зимние расставания с Холандом и Минамино не помешали Джесси Маршу оформить «золотой дубль» в своем первом же сезоне у руля «Зальцбурга». Американец очень грамотно распорядился наработками своего предшественника Марко Розе, которого позвали в гладбахскую «Боруссию», и выкрутил регулятор атак до максимума. Команда Марша играет в яркий футбол, да и сам Джесси — яркая личность. Мы могли убедиться в этом благодаря вирусному видео из раздевалки «Зальцбурга» в перерыве матча с «Ливерпулем».

На смеси английского, немецкого и международного матерного эмоциональный Марш тогда настроил свою команду на камбэк. За 15 минут второго тайма австрийские «быки» отыграли у «Ливерпуля» три мяча на его поле. Потом Салах все-таки забил победный, но смелость «Зальцбурга» заставила дрогнуть сильную и уверенную в себе команду Клоппа. Запоминающийся сюжет из прошлогодней лигочемпионской осени. Но это для болельщиков, не для специалистов. Марш называет себя тренером, который не оглядывается назад и не заглядывает слишком далеко вперед.

Сейчас перед ним стоит серьезная задача — сохранить импульс первого сезона. И это непросто, ведь обеспеченный «Зальцбург» никого не может удивить победами на внутренней арене, команду Джесси Марша будут судить по результатам в еврокубках. Возможно, рассчитывать на выход из группы с «Баварией» и «Атлетико» слишком самонадеянно, но именно матчи с соперниками такого ранга рентгеном просвечивают «Зальцбург» и рассказывают о его способностях. Пока Лига чемпионов не слишком благосклонна к Маршу и его команде: «быки» упустили победу над «Локомотивом» в первом туре, проиграли «Атлетико» в самой концовке, а теперь их ждет «Бавария».

Когда у твоей команды одно очко после двух матчей и разница мячей 4:5, напрашивается вывод о нарушенном игровом балансе, однако философия Марша заключается в том, чтобы делать сильное еще сильнее. «Зальцбург» славен своей атакой, и американский тренер стремится к тому, чтобы его команда играла еще более агрессивно и быстро на чужой половине поля. Нет сомнений, что «быки» будут атаковать и в матче с «Баварией» — это их стиль и их способ бороться с внешним давлением, недовольством болельщиков или руководства. Российские тренеры реагируют на неудовлетворительные результаты упрощением игры и отходом в оборону, американский прикажет атаковать еще отчаяннее. Одно это внушает уважение.

Не забывайте, что параллельно с погоней за результатами ежедневная работа Марша заключается в развитии молодых игроков, причем Джесси уверен, что начать нужно с выстраивания системы мотивации по всей вертикали клуба: перед каждым — будь то пацан из академии или капитан главной команды, должна висеть морковка на удочке, которая заставляет двигать ножками и становиться сильнее. Стимулы бывают разными, поэтому без помощи клуба в выстраивании этой системы не обойтись, тем не менее Марш признается, что уделяет около 70% своего рабочего времени не футболу в чистом виде, а работе с людьми: проводит частные беседы, ищет точки соприкосновения между игроками, придумывает способы для выработки командной «химии»:

Мне пришлось внести некоторые корректировки в свою систему управления людьми, потому что я обнаружил, что в США формирование командного менталитета провести гораздо проще, чем здесь, в Европе. Спортсмены здесь уделяют внимание своей игре, но почти не задумываются о себе как о личности и не размышляют, какое место они занимают в коллективе, как их действия влияют на команду. Это самое важное и самое сложное: убедить футболиста в том, что ему выгодно отдавать всего себя команде, потому что в этом виде спорта только так можно стать успешным.

Один из способов Марша поддерживать команду в тонусе и мотивировать всех своих подопечных — интенсивная ротация состава. Каждый должен чувствовать свою причастность и полезность, поэтому за шесть туров чемпионата Австрии за «Зальцбург» сыграли уже 23 футболиста. Джесси уверен, что в команде не должно быть больше футболистов, чем тренер собирается использовать. В зависимости от плотности графика в том или ином сезоне, это может быть 18, 20 или 25 футболистов, но каждый должен быть полноценной боевой единицей. Переизбыток игроков недопустим, ведь это влечет за собой потерю мотивации у тех, до кого редко доходит очередь:

Мой способ руководства — вовлекать всех и относиться к ним так, будто они находятся на одном уровне. Никаких приоритетов быть не может, только честная конкуренция между друзьями, в которой сегодняшний проигравший не отчаивается и начинает работать с удвоенной энергией, а победитель понимает, что ему некогда почивать на лаврах.

Марш пришел в футбольную семью «Ред Булл» пять лет назад, когда возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз», причем Джесси вспоминает, что на собеседовании честно признался, что его идеалы идут вразрез с философией клуба, в котором тогда еще не забыли Тьерри Анри и который имел славу охотника за суперзвездами. Марш сказал, что высокооплачиваемые ветераны с громкими именами не нужны, и его взяли на работу. Он проработал в Нью-Йорке три года и выиграл регулярный чемпионат, после чего отправился в «РБ Лейпциг», где стал ассистентом Ральфа Рангника, а прошлым летом получил в свое распоряжение «Зальцбург». Джесси Марш признается:

Честно говоря, я не знаю, где бы я был без Red Bull.

Марш мог возглавить «Зальцбург» еще в 2017-м, но тогда честно признался, что еще не готов, и австрийцы выбрали Марко Розе, а два года спустя фанаты встретили тренера-американца плакатом «Nein zu Marsch» («Нет Маршу»). Причина в том, что он человек «Ред Булла», а это не слишком нравится болельщикам, которые живут мечтами о самостоятельном клубе с собственной идентичностью. Впрочем, очень скоро Марша стали оценивать по тому, как играет его команда. Кроме того, Джесси выучил язык и много трудился, чтобы завоевать симпатии фанатов. Марш вспоминает, что еще недавно сам стеснялся, что он парень из «нефутбольной страны», а стереотип жив до сих пор:

Мы застряли в эпоху, когда американский тренер в футболе вызывает подозрения. Считается, что мы не можем хорошо разбираться в тактике и технических нюансах работы, зато в Европе оценили наш менталитет, скорость, с которой мы включаемся в работу, и желание конкурировать, которое выше, чем у большинства. Это касается и футболистов, и тренеров.

Согласны с Джесси Маршем?