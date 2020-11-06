«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Нагельсманна

Маурисио Почеттино — не единственный претендент на замену Оле-Гуннару Сульшеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.
По информации источника, если «красные дьяволы» решатся на смену главного тренера, то наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн также будет рассмотрен советом директоров МЮ.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Брендан Роджерс или Маурисио Почеттино.
А кто такой "прИЁмник"?
А кто такой "прИЁмник"?
нам не дано предугадать ...
нам не дано предугадать ...