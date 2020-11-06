«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Нагельсманна

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сегодня, 17:21

Маурисио Почеттино — не единственный претендент на замену в «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

По информации источника, если «красные дьяволы» решатся на смену главного тренера, то наставник «РБ Лейпциг» также будет рассмотрен советом директоров МЮ .

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Брендан Роджерс или Маурисио Почеттино.