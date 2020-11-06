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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Нагельсманна

сегодня, 17:21

Маурисио Почеттино — не единственный претендент на замену Оле-Гуннару Сульшеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

По информации источника, если «красные дьяволы» решатся на смену главного тренера, то наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн также будет рассмотрен советом директоров МЮ.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Брендан Роджерс или Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 22:37
Точно. Пусть пригласят Ковача. У него как раз есть титулы
Zola
Zola
сегодня в 20:45
Вариант не плохой, но немцу понадобятся время, чтобы вникнуть в английский футбол.
lobsterdam
lobsterdam ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 20:38, ред.
ну тогда уж и Роджерса надо в ЛФК вернуть, может сойдет вместо Клопа?
А кто такой "прИЁмник"?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:34
не, Роджерс не пойдет, он уже в ЛФК замазался да и в Лестере пока дела идут неплохо.
STVA 1
STVA 1 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 20:15
Со всеми бывает!Тот же Сульшер не может похвастать 1/2 ЛЧ))
протон1
протон1
сегодня в 20:02
установил антифишинговую прогу по совету модератора тут. очень удобная . ниче не виснет. на всех сайтах блокирует чепушню. советую вам тоже установить. адблок называется.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 19:50
Тренер хороший, но не думаю что его отпустят. Если уволят Сульшера оптимальный и свободный вариант - Почеттино.
Loko57
Loko57
сегодня в 19:39
Вчера только была инфа что не будут увольнять Сульшера. Что там за источник объявился...
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 19:32
    Pervomaez
    Pervomaez
    сегодня в 19:31
    Тренер нужен с авторитетом, иначе удачи не видать, вудворду привет, по прошествии времени Маур оказалось прав на все 100%, алегри пригласить, этот состав надо перекроить раз и навсегда кому что то не нравится вон на 3 раз и навсегда
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 19:07
    Да, он талантливый наставник, но ему еще нужно обрасти мясом! Уж лучше пригласить более опытного Почеттино, на мой взгляд.
    razdvatri
    razdvatri
    сегодня в 19:03
    семак или куман оба скоро освободятся
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 19:00
    Семака пригласите как никак лучший тренер РПЛ сезона 2019/2020
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 18:47
    И Нагильсман и Почеттино хорошие тренера, но им нужно время на то, что бы построить свою команду, а в М.Ю неособо дают время, там нужен результат здесь и сейчас....
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 18:42
    МЮ нужен тренер победитель. А кто такие Нагельсман и Почетино? Тренеры пытающиеся навязать борьбу и не более. Нужен коуч типа Клоппа, Гвардиолы, чтобы команда играл с позиции силы и не имела проблем с аутсайдерами и середняками.
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 18:38, ред.
    конечно, мы болелы , люди мелкие , ссори за офтоп Нагельсмана я бы мечтал видеть у руля Интера и что бы ему года 3 никто не мешал со своими достижениями! Де Зерби рулит гуд прямо с Сассуоло но ему времени не дадут и молодежь топы не любят и это -
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:37
    Пачетино норм же,нее!?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 18:15
    Гарри Невилла. Он уже легенда и МЮ, и тренерского цеха. Болельщики "Валенсии" до сих пор вспоминают его с теплотой)
    Медив
    Медив ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 18:11
    Я бы еще посмотрел на дуэт братьев Невиллов. Ну в крайнем случае на Роя Кина
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:03
    Всё лучше, чем нынешний тренер.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    сегодня в 18:00
    Он довел этот Лейпциг до полуфинала ЛЧ
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 17:56
    Султшеру конец
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:55
    лотерея !
    нам не дано предугадать ...
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 17:48
    даешь Гигза либо Скоулза!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 17:41
    Ни Нагельсманн ни Роджерс не пойдут в МЮ - у них на своих местах дела неплохо обстоят, а тут некогда великий МЮ, где непонятно, что делать с Погба, Марсьяль нестабильный, Де Хеа просто так на банку не посадишь с его зп... уж слишком высокий риск. А вот Почеттино давно без дел, мог бы попробовать
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 17:40
    Хорошим вариантом для мю будет возврашение приёмника Фергюсона (Мойеса)
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 17:40, ред.
    Лучше б Кононова пригласили. пиджак им бы им такой тоски нагнал, что после него любой был бы хорош.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 17:33
    лучше тренера истанбула пригласите)))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 17:29, ред.
    После разгрома его Лейпцига 5-0 его назначать тренером такая себе идея и вряд ли боссы Лейпцига его отпустят, тем более ещё один матч команд в ЛЧ будет.
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:22
    Желаем удачи и успехов
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