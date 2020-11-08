Лэмпард: «В последних матчах мы видим на поле настоящего Нголо Канте»

Главный тренер «Челси» поделился мнением об игре хавбека после матча АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

Нам пришлось немало потрудиться, чтобы выработать график тренировок и игр, который позволил бы нам поддерживать максимальный уровень его готовности. В последних нескольких матчах мы видим на поле настоящего Нголо Канте. Он вносит невероятный вклад в игру, выступая на разных позициях в полузащите, демонстрируя невероятную энергию, а также работу в отборе и игру на мяче. Иногда это недооценивают.

Многие говорят о нем лишь как об оборонительном полузащитнике, который должен действовать как можно глубже, но он способен на многое, и это дает огромное преимущество команде. Я рад, что ему удалось набрать оптимальную форму, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить.