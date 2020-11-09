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«Манчестер Сити» собирается утроить зарплату Фодену

сегодня, 15:33

Сообщается, что «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.

Английский клуб готов утроить зарплату футболисту, чтобы уговорить его остаться в команде.

Ранее 20-летним игроком интересовался «Реал».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:00
Вот повезло пареньку. Всем на треть сокращают, а ему втрое увеличивают. До этого за обеды играл, штоле?
А если серьезно, то нужному игроку не грех и прибавить зарплату
Иначе переманят конкуренты...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:40
Вроде он щас получает 25 тыс в неделю, то можно и утроить, парень заслуживает))
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