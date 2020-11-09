«Манчестер Сити» собирается утроить зарплату Фодену

Сообщается, что «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.
Английский клуб готов утроить зарплату футболисту, чтобы уговорить его остаться в команде.
Ранее 20-летним игроком интересовался «Реал».
Сообщается, что «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.
Английский клуб готов утроить зарплату футболисту, чтобы уговорить его остаться в команде.
Ранее 20-летним игроком интересовался «Реал».
А если серьезно, то нужному игроку не грех и прибавить зарплату
Иначе переманят конкуренты...
А если серьезно, то нужному игроку не грех и прибавить зарплату
Иначе переманят конкуренты...