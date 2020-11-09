МЮ сомневается в идее продления контракта с Гринвудом

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сегодня, 13:17

The Athletic сообщает, что у «Манчестер Юнайтед» есть опасения по поводу деятельности нападающего вне поля.

По информации источника, «красные дьяволы» с большим желанием хотели заключить новый контракт с 19-летним футболистом, но хотят убедиться, что он обладает достаточной дисциплиной, чтобы стать ключевым игроком на долгие годы вперед.