МЮ сомневается в идее продления контракта с Гринвудом

The Athletic сообщает, что у «Манчестер Юнайтед» есть опасения по поводу деятельности нападающего Мэйсона Гринвуда вне поля.
По информации источника, «красные дьяволы» с большим желанием хотели заключить новый контракт с 19-летним футболистом, но хотят убедиться, что он обладает достаточной дисциплиной, чтобы стать ключевым игроком на долгие годы вперед.
Ранее сообщалось, что клуб недоволен частыми опозданиями футболиста на тренировки и командные мероприятия. Также в МЮ обеспокоены недавней ситуацией с нарушением Гринвуда санитарных мер в расположении сборной Англии.