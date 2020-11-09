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МЮ сомневается в идее продления контракта с Гринвудом

сегодня, 13:17

The Athletic сообщает, что у «Манчестер Юнайтед» есть опасения по поводу деятельности нападающего Мэйсона Гринвуда вне поля.

По информации источника, «красные дьяволы» с большим желанием хотели заключить новый контракт с 19-летним футболистом, но хотят убедиться, что он обладает достаточной дисциплиной, чтобы стать ключевым игроком на долгие годы вперед.

Ранее сообщалось, что клуб недоволен частыми опозданиями футболиста на тренировки и командные мероприятия. Также в МЮ обеспокоены недавней ситуацией с нарушением Гринвуда санитарных мер в расположении сборной Англии.

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Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:53
Надо продлевать...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:23
Без клуба не останется)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:20
Не нужен гринвуд, лучше лингарда продлите)))
Mangur
Mangur
сегодня в 13:18
Внутренне ледо Мю
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