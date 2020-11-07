ГлавнаяНовости

Фрейша: «Месси придется сократить зарплату, чтобы остаться в „Барселоне“»

сегодня, 08:52

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша заявил, что форварду Лионелю Месси придется сократить зарплату, чтобы продлить контракт с каталонским клубом.

Мы встретимся с Лео и проведём спокойные переговоры. Для него, как и для всех игроков, которые должны продлить или подписать контракт, мы сделаем предложение, которое, конечно, не будет соответствовать условиям [касательно зарплаты], которые у Месси были до этого.

Очевидно, что руководство клуба нельзя обмануть. Доход «Барселоны» значительно упал, поэтому необходимо будет найти другой выход из ситуации. Мы не сможем предложить Месси такой же контракт, какой он имеет сейчас.

Вам не нужно пытаться переубедить Месси. Мы лишь открыто поговорим с Лео, чтобы узнать, чего хочет каждая из сторон. Мы думаем, что он ещё много лет сможет выступать на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с «Барселоной».

Все новости
Слухи«Интер» готовит новый контракт для Бареллы
Сегодня, 10:57 Комментарии1
«Милан» хочет урезать своим игрокам зарплаты на 20%
Вчера, 15:59 Комментарии6
СлухиЛеви лично участвовал в переговорах о продлении контракта Сона
Вчера, 14:23 Комментарии3
Слухи«Реал» продлит контракт с Карвахалем до 2024 года
Вчера, 09:26 Комментарии2
ОфициальноВагнер Лав подписал новый контракт с «Кайратом»
Вчера, 08:55 ФотоКомментарии23
Слухи«Реал» готов предложить Серхио Рамосу двухлетний контракт
Вчера, 08:50 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 13:04
Добро пожаловать к Милану и Манчестер Юнайтед!
112910415
112910415
сегодня в 12:48
придётся соглашаться
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:00
И сразу после подойдут к Лео некие ребята из Манчестер сити, облаченные в восточные одежды:"Вай, брат, тут так мало!.. Пойдем, хорошее место покажу, где тенге много"
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:57
Очень неубедительная речь. Будто человек совсем не понимает, что происходит в клубе. Думаю, ему точно не быть президентом Барсы
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 11:30
Власть и богатство - это наркотик, с ними трудно расстаться.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:21
Да куда он денется этот Месси? Подпишет все как миленький! Никогда он не уйдет из этой команды, еще и веником гнать придется, так будет кричать что заслуженного обижают. В сильном чемпионате с такой его игрой как уже года 3 , он сразу подставит себя под дикий пресс сравнений, и его половина сомнительных золотых мячей обретет еще больший символ фейка и дутой привилегии. Самая ему дорога в США пальцы оттопыривать.
inter 03
inter 03
сегодня в 11:18
кода же эта санта барбара закончиться
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:13
А папа Месси в курсе Ваших предложений?)

Нет!?

Тогда у Вас всё ещё впереди!)))
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
сегодня в 11:00
Каждому из нас, если грозит сокращение зарплаты будет думать подобным образом. Мы привыкли не расставаться с машинами, они с самолётами. Каждому своё.
Не думаю, что дело в деньгах в его случае. Атмосфера в команде давно не дружелюбное.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:59
Надо додавить гнома.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 10:50
Для того , чтобы остаться в клубе , Месси сам пойдет на снижение зарплаты . Никуда и никогда он из Барсы не уйдет !!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:26
Это неизбежно. Кризис и возраст.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 10:17
Такого кандидата Месси готов убрать с выборов, он лучше Бартомеу оставит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:40
Какая-то гейша советует ему сократить зарплату. Его папулика это явно не устроит
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 09:09
должен вас предупредить уважаемый кандидат в президенты,что действие которые вы вознамерились произвести, приравнивается к осквернению святыни
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
месси сократит зарплату в тот день когда зенит выиграет лч)))
он скорее свалит в млс)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:01
Так Месси не убедить остаться.
Mangur
Mangur
сегодня в 08:56
Путин, ты что творишь?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:53
Если он на это согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100