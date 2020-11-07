Фрейша: «Месси придется сократить зарплату, чтобы остаться в „Барселоне“»

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша заявил, что форварду придется сократить зарплату, чтобы продлить контракт с каталонским клубом.

Мы встретимся с Лео и проведём спокойные переговоры. Для него, как и для всех игроков, которые должны продлить или подписать контракт, мы сделаем предложение, которое, конечно, не будет соответствовать условиям [касательно зарплаты], которые у Месси были до этого.

Очевидно, что руководство клуба нельзя обмануть. Доход «Барселоны» значительно упал, поэтому необходимо будет найти другой выход из ситуации. Мы не сможем предложить Месси такой же контракт, какой он имеет сейчас.

Вам не нужно пытаться переубедить Месси. Мы лишь открыто поговорим с Лео, чтобы узнать, чего хочет каждая из сторон. Мы думаем, что он ещё много лет сможет выступать на высоком уровне.