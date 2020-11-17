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Саутгейт: «Что должно произойти, чтобы в АПЛ разрешили 5 замен?»

17 ноября 2020, 07:40

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал наставников английских клубов, которые призывают Премьер-Лигу вернуть правило 5 замен.

Мы имели возможность сделать 5 замен в матче с Бельгией, в итоге мы провели четыре, но у клубов нет и такой возможности.

Что должно произойти, чтобы это изменилось? В матче с Бельгией было несколько менее серьёзных повреждений, но что мы должны делать? Ждать, пока не получим кучу действительно тяжёлых травм?

Я должен быть справедливым по отношению к клубным тренерам. В первую очередь, это их футболисты. И они имеют право использовать игроков, если видят, что они готовы. Нам остаётся только помочь им нести эту ношу.

Невозможно подготовиться лучше, чем это сделали мы на прошлой неделе. Мы дали игрокам дополнительные дни на восстановление. Мы снизили интенсивность тренировок, но всё равно всё закончилось тем, что несколько игроков травмировались. В долгосрочной перспективе это вызывает беспокойство, потому что без зимнего перерыва чем-то придётся пожертвовать.

Напомним, недавно травму получил форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд. Ранее из строя национальной команды выбыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 ноября в 12:27
Во всех чемпионах аутсайдеры и середняки были не против, а в АПЛ против, хотя у них больше денег чем у других команд. В каждом клубе есть 22-23 игрока как минимум ,отмазка скамейка короткая аж смешно, для они тогда своих игроков держат. Все не против что Реала,Барсы, ПСЖ, Баварии, Ювентуса есть такая возможность, а топ-клубам АПЛ нельзя, странная логика.
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 10:14
Для богатых клубов у кого игроков полно, это хорошо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 ноября в 09:10
Поставьте во главе Венгера, он еще не то разрешит
Leha-ha50
Leha-ha50
17 ноября в 08:51
Правило пяти замен попросили отменить менее богатые клубы. Ведь пять замен Ливерпуля или МС практически ничего не меняют в игре, поскольку они равноценные. Но не все имеют два полноценных состава и не все могут содержать столько равноценных игроков в обойме. Потому в АПЛ и отменили пять замен, что бы уравнять шансы. Правильно это или нет , думаю, мнения разделятся . Для скромных клубов три замены - это лучше, для богатых пять замен - очень были бы очень кстати, поскольку большее количество игроков получали бы практику , у тренеров было бы больше возможностей повлиять на игру.
Всем здоровья.
нечитайло
нечитайло
17 ноября в 08:29
Нужны аргументы против, обоснованные,а так почему бы и нет
STVA 1
STVA 1
17 ноября в 08:13
Наверное это сейчас самое то 5 замен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 07:56
Живы будут, не помрут...
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