Саутгейт: «Что должно произойти, чтобы в АПЛ разрешили 5 замен?»

Главный тренер сборной Англии поддержал наставников английских клубов, которые призывают Премьер-Лигу вернуть правило 5 замен.

Мы имели возможность сделать 5 замен в матче с Бельгией, в итоге мы провели четыре, но у клубов нет и такой возможности.

Что должно произойти, чтобы это изменилось? В матче с Бельгией было несколько менее серьёзных повреждений, но что мы должны делать? Ждать, пока не получим кучу действительно тяжёлых травм?

Я должен быть справедливым по отношению к клубным тренерам. В первую очередь, это их футболисты. И они имеют право использовать игроков, если видят, что они готовы. Нам остаётся только помочь им нести эту ношу.

Невозможно подготовиться лучше, чем это сделали мы на прошлой неделе. Мы дали игрокам дополнительные дни на восстановление. Мы снизили интенсивность тренировок, но всё равно всё закончилось тем, что несколько игроков травмировались. В долгосрочной перспективе это вызывает беспокойство, потому что без зимнего перерыва чем-то придётся пожертвовать.