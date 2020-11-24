Де Брюйне посоветовал Гвардиоле подписать Грилиша

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сегодня, 09:52

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» .

Как сообщает источник со ссылкой на Independent, главный тренер «горожан» спросил у хавбека , что он думает об игре лидера «Астон Виллы». Де Брюйне играл против Грилиша во время международного перерыва (Бельгия 2:0 Англия).

Отмечается, что Кевин высоко оценил способности англичанина, порекомендовав Гвардиоле осуществить данный трансфер. В «Манчестер Сити» считают, что Грилиш может заменить , который покинул команду летом.