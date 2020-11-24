Де Брюйне посоветовал Гвардиоле подписать Грилиша

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.
Как сообщает источник со ссылкой на Independent, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола спросил у хавбека Кевина Де Брюйне, что он думает об игре лидера «Астон Виллы». Де Брюйне играл против Грилиша во время международного перерыва (Бельгия 2:0 Англия).
Отмечается, что Кевин высоко оценил способности англичанина, порекомендовав Гвардиоле осуществить данный трансфер. В «Манчестер Сити» считают, что Грилиш может заменить Давида Сильву, который покинул команду летом.