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Де Брюйне посоветовал Гвардиоле подписать Грилиша

сегодня, 09:52

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.

Как сообщает источник со ссылкой на Independent, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола спросил у хавбека Кевина Де Брюйне, что он думает об игре лидера «Астон Виллы». Де Брюйне играл против Грилиша во время международного перерыва (Бельгия 2:0 Англия).

Отмечается, что Кевин высоко оценил способности англичанина, порекомендовав Гвардиоле осуществить данный трансфер. В «Манчестер Сити» считают, что Грилиш может заменить Давида Сильву, который покинул команду летом.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:03
Так они 2 года говорят что Фоден заменит Сильву
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:43
Лучше пусть подпишет нападающего,а то Аугэрыча не видно еще с прошлого сезона,а Жезус так и не показал ТОП-игру.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:09
было бы правильно
ДСА
ДСА
сегодня в 10:16
Это в Астон Вилле он звезда, а в Сити будет одним из многих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:52
Очень хочется верить...
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