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Агент Чебеджи: «„Лилль“ хочет продать Язиджи в топ-клуб за большие деньги»

сегодня, 09:13

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, заявил, что в скором времени его клиент может перейти в ведущий европейский клуб.

Топ-клубы действительно будут интересоваться Язиджи, потому что он движется в правильном направлении. Спортивному директору «Лилля» Луису Кампосу очень нравится игра Юсуфа, поэтому они [«Лилль»] так долго работали над его трансфером.

Когда Язиджи реализует весь свой потенциал, «Лилль» хочет продать его в топ-клуб за большие деньги. Я думаю, что это случится очень скоро.

Ранее стало известно, что интерес к Язиджи проявляет лондонский «Арсенал».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:15
До продажи ещё далеко. В клубе Юссуф выходит в основе через раз, в сборной вообще только со скамейки, так что большие деньги которыми грезит его агент, если и случатся, то не в ближайшем будущем.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:15
Пусть попробуют это сделать.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:15
Трансфер для клуба будет рекордным.
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