Агент Чебеджи: «„Лилль“ хочет продать Язиджи в топ-клуб за большие деньги»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» , заявил, что в скором времени его клиент может перейти в ведущий европейский клуб.

Топ-клубы действительно будут интересоваться Язиджи, потому что он движется в правильном направлении. Спортивному директору «Лилля» Луису Кампосу очень нравится игра Юсуфа, поэтому они [«Лилль»] так долго работали над его трансфером.

Когда Язиджи реализует весь свой потенциал, «Лилль» хочет продать его в топ-клуб за большие деньги. Я думаю, что это случится очень скоро.