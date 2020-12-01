Марсело может продолжить карьеру в ПСЖ

Защитник Марсело может покинуть «Реал».
Как сообщается, руководство мадридского клуба уже уведомило игрока, что он не входит в планы команды на будущее. «Сливочные» готовы выслушать предложения по трансферу бразильца и хотят выручить с продажи игрока около 10-12 млн евро.
Интерес к Марсело проявлял «Ювентус», однако сейчас главным кандидатом на подписание защитника является ПСЖ. Чемпионы Франции рассчитывают, что дружеские отношения Марсело с партнёрами по сборной Бразилии Неймаром и Маркиньосом помогут им осуществить эту сделку, а у самого игрока не возникнет проблем с адаптацией в парижском клубе.