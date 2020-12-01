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Марсело может продолжить карьеру в ПСЖ

сегодня, 16:34

Защитник Марсело может покинуть «Реал».

Как сообщается, руководство мадридского клуба уже уведомило игрока, что он не входит в планы команды на будущее. «Сливочные» готовы выслушать предложения по трансферу бразильца и хотят выручить с продажи игрока около 10-12 млн евро.

Интерес к Марсело проявлял «Ювентус», однако сейчас главным кандидатом на подписание защитника является ПСЖ. Чемпионы Франции рассчитывают, что дружеские отношения Марсело с партнёрами по сборной Бразилии Неймаром и Маркиньосом помогут им осуществить эту сделку, а у самого игрока не возникнет проблем с адаптацией в парижском клубе.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Пусть переходит к Парижанам
drug01
drug01
сегодня в 17:11
Надо подумать хорошо и тогда решать!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:02
без напряга загребать бабки норм вариант для Марсело ) пострижет нефтебаксы в дворовом чемпионате, норм
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 17:01
Очень жаль,но время не щадит никого,Марело очень сдал по сравнению с лучшей своей формой.Он один из тех,кто сыграл огромную роль в успехах Реала
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:01
Более чем спорный трансфер
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 16:53
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:51
    Конечно лучше пойти к корешам в ПСЖ.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 16:34
    Идеальный вариант для игрока.
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