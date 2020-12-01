Марсело может продолжить карьеру в ПСЖ

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сегодня, 16:34

Защитник Марсело может покинуть «Реал».

Как сообщается, руководство мадридского клуба уже уведомило игрока, что он не входит в планы команды на будущее. «Сливочные» готовы выслушать предложения по трансферу бразильца и хотят выручить с продажи игрока около 10-12 млн евро.