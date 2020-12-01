Друг Абрамовича может поспособствовать переходу Алабы в «Челси»

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сегодня, 15:11

Защитник «Баварии» может перебраться в «Челси».

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, лондонский клуб планирует провести переговоры с агентом футболиста в январе. «Синие» намерены использовать свои связи, чтобы добиться подписания австрийца, контракт которого с «Баварией» истекает летом 2021 года.

Отмечается, что Пини Захави (агент Алабы) является близким другом владельца «Челси» Романа Абрамовича. Захави помогал российскому бизнесмену уладить детали покупки «Челси» в 2003 году, а также способствовал приходу в лондонский клуб ряда игроков в начале «эпохи Абрамовича».