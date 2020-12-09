«Ньюкасл» и «Вест Хэм» поспорят за подписание Фила Джонса

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» хотят подписать защитника Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Goal со ссылкой на Eurosport.
28-летний Джонс имеет контракт с МЮ до 2023 года. В этом сезоне он перестал попадать в состав «красных дьяволов». В результате Филу было разрешено покинуть клуб в следующем месяце.
В свою очередь «Ньюкасл» и «Вест Хэм» проявили интерес к трансферу футболиста.
Недавно сообщалось, что МЮ готов продать Джонса за 20 млн фунтов.
Благодаря репутации, для МЮ будет удачей продать его даже не за 20 млн. фунтов, а за 10, и в евро. При этом, есть у меня ощущение, что и Ньюкасл и Вэст Хэм, он способен усилить - просто Джонс не игрок для топ-клуба. Как было и с Джонни Эвансом (у него тоже репутация "привозчика" была).
Фил засиделся в МЮ, и надеюсь от его ухода, все стороны окажутся в выигрыше...
Благодаря репутации, для МЮ будет удачей продать его даже не за 20 млн. фунтов, а за 10, и в евро. При этом, есть у меня ощущение, что и Ньюкасл и Вэст Хэм, он способен усилить - просто Джонс не игрок для топ-клуба. Как было и с Джонни Эвансом (у него тоже репутация "привозчика" была).
Фил засиделся в МЮ, и надеюсь от его ухода, все стороны окажутся в выигрыше...
https://www.youtube.com/watch?v=cFGdPVH65FI