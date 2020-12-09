ГлавнаяНовости

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» поспорят за подписание Фила Джонса

сегодня, 12:46

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» хотят подписать защитника Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Goal со ссылкой на Eurosport.

28-летний Джонс имеет контракт с МЮ до 2023 года. В этом сезоне он перестал попадать в состав «красных дьяволов». В результате Филу было разрешено покинуть клуб в следующем месяце.

В свою очередь «Ньюкасл» и «Вест Хэм» проявили интерес к трансферу футболиста.

Недавно сообщалось, что МЮ готов продать Джонса за 20 млн фунтов.

Все новости
СлухиДоннарумма может перейти в ПСЖ или «Тоттенхэм»
Сегодня, 22:50 Комментарии2
Слухи«Порту» начал переговоры с агентом Халка
Сегодня, 21:26 Комментарии4
Кто вытащит Поля Погба из МЮ? ПСЖ, «Реал», «Ювентус» и другие претенденты
Сегодня, 21:00Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
СлухиФутболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба ушёл из клуба
Сегодня, 18:51 Комментарии31
Слухи«Бавария» хочет воспользоваться ситуацией в «Барсе» и подписать де Йонга
Сегодня, 13:44 Комментарии29
СлухиТри топ-клуба Европы нацелились на подписание форварда «Лацио» Корреа
Сегодня, 12:04 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:26
Надеюсь его кто-нибудь подпишет
shlifen
shlifen
сегодня в 16:57
Впринципе если не учитывать "меметичность" самого Джонса, он вполне нормальный, средний защитник. Да, забил многовато "весёлых" автоголов, но честно говоря, если смотреть только на "ляпы" в игре, то у Магуайра их уже не меньше наберётся (например вчера третий гол Лейпцига), а ведь он играет всего полтора года за МЮ. Фил такой же "не складный" и "дубовый", но силовой защитник, умеющий играть головой. Но у Магуайра при этом сильно больше пиара - словно он уже топ. защитник... Всё это к чему? Просто клуб который возьмёт к себе Джонса - врядли что-то потеряет.
Благодаря репутации, для МЮ будет удачей продать его даже не за 20 млн. фунтов, а за 10, и в евро. При этом, есть у меня ощущение, что и Ньюкасл и Вэст Хэм, он способен усилить - просто Джонс не игрок для топ-клуба. Как было и с Джонни Эвансом (у него тоже репутация "привозчика" была).
Фил засиделся в МЮ, и надеюсь от его ухода, все стороны окажутся в выигрыше...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:35
В любом случае для игрока переход будет шагом назад.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:09
Что за времена пришли, когда легенды МЮ могут покинуть клуб? Руки прочь от Фила Дожнса и Лингардиньо!

shlomo
shlomo
сегодня в 12:51
Посмотрим, кто выиграет этот спор...:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100