«Ньюкасл» и «Вест Хэм» поспорят за подписание Фила Джонса

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сегодня, 12:46

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» хотят подписать защитника из «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Goal со ссылкой на Eurosport.

28-летний Джонс имеет контракт с МЮ до 2023 года. В этом сезоне он перестал попадать в состав «красных дьяволов». В результате Филу было разрешено покинуть клуб в следующем месяце.

В свою очередь «Ньюкасл» и «Вест Хэм» проявили интерес к трансферу футболиста.