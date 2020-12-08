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«Атлетико» предложил форварда Шапоньича «Вальядолиду»

вчера, 12:23

Нападающий мадридского «Атлетико» Иван Шапоньич присоединится к «Вальядолиду» в январское трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на AS.

23-летний форвард еще не выступал за «Атлетико» в этом сезоне. По информации источника, наставник команды Диего Симеоне планирует санкционировать его уход, когда трансферный рынок вновь откроется.

Отмечается, что «Атлетико» уже предложил Шапоньича «Вальядолиду». Сделка может быть осуществлена за 300 000 евро.

Шапоньич перешел в мадридский клуб летом 2019 года из «Бенфики».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:32
Наверно неликвид впаривают!
Mangur
Mangur
вчера в 12:24
Предложил, как картошку на базаре. Вальедолиду подошло
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