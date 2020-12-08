«Ливерпуль» предложит голкиперу Келлехеру новый контракт

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вчера, 13:57

«Ливерпуль» не намерен подписывать еще одного голкипера, сообщает Football Insider.

По информации источника, вместо этого «красные» планируют предложить новый контракт вратарю , который прекрасно себя проявил в последних матчах. Отмечается, что клуб рассматривает 22-летнего ирландца в качестве постоянного дублера Алиссона.