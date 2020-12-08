«Ливерпуль» предложит голкиперу Келлехеру новый контракт

«Ливерпуль» не намерен подписывать еще одного голкипера, сообщает Football Insider.
По информации источника, вместо этого «красные» планируют предложить новый контракт вратарю Куимхину Келлехеру, который прекрасно себя проявил в последних матчах. Отмечается, что клуб рассматривает 22-летнего ирландца в качестве постоянного дублера Алиссона.
Пускай будут Алиссон, вторым Келлехер, и третим какого "деда" взять чтобы на пол ставки тренером для первых двоих, а на пол ставки кипером для страховки.
Пускай будут Алиссон, вторым Келлехер, и третим какого "деда" взять чтобы на пол ставки тренером для первых двоих, а на пол ставки кипером для страховки.