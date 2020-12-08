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«Ливерпуль» предложит голкиперу Келлехеру новый контракт

вчера, 13:57

«Ливерпуль» не намерен подписывать еще одного голкипера, сообщает Football Insider.

По информации источника, вместо этого «красные» планируют предложить новый контракт вратарю Куимхину Келлехеру, который прекрасно себя проявил в последних матчах. Отмечается, что клуб рассматривает 22-летнего ирландца в качестве постоянного дублера Алиссона.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 20:15, ред.
ну парню надо дать шанс, почему бы и нет, тем более свой из академки, и тем более второй вариант - это Алиссон)).
Пускай будут Алиссон, вторым Келлехер, и третим какого "деда" взять чтобы на пол ставки тренером для первых двоих, а на пол ставки кипером для страховки.
Mangur
Mangur
вчера в 14:00
Интересно. Значит нет нужды
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