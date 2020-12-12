ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Я никогда не терял веру в Стоунза»

сегодня, 11:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника Джона Стоунза. В последних матчах англичанин вернул себе место в составе «горожан».

Я невероятно рад за Джона Стоунза. Игроки должны показывать себя, мы не можем помочь им во всём. Я никогда не менял своего мнения о нём, я всегда верил в него. Возможно, на его игру в последнее время повлияли отрицательные внешние факторы, у игроков есть своя личная жизнь.

Он приехал сюда молодым парнем, которому было всего 21 или 22 года, и сразу же начал выступать в сборной Англии и Лиге чемпионов, где он раньше не играл. Некоторым игрокам просто нужно больше времени, чтобы освоиться, чем другим.

Мы знаем, какими качествами он обладает, и я особенно счастлив [что Стоунз вернулся в лучшую игровую форму], потому что он невероятный человек. В хорошие моменты он с нами, а в плохие — он продолжает бороться и всегда был с командой.

Ранее слухи связывали Стоунза с переходом в «Арсенал».

Все новости
Слухи«Барселона» не собирается отзывать Тодибо из аренды в «Бенфике»
Вчера, 17:00 Комментарии6
Слухи«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Челси»
05 декабря Комментарии7
Слухи«Эвертон» хочет арендовать Умтити
01 декабря Комментарии1
Слухи«Ювентус» хочет арендовать де Пауля с обязательным правом выкупа
27 ноября Комментарии2
Слухи«Милан» хочет арендовать у «Реала» Мариано Диаса
27 ноября Комментарии3
Слухи«Лидс» может арендовать полузащитника «Барселоны»
25 ноября Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:36
Вера это хорошо!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:11
В последних матчах выглядит уверено, но и соперники были так себе))) наверняка опять привозить начнёт, лишь бы не сегодня))
ОПС
ОПС
сегодня в 12:05
Молодец, оправдал веру в него.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100