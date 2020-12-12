Гвардиола: «Я никогда не терял веру в Стоунза»

Главный тренер «Манчестер Сити» похвалил защитника . В последних матчах англичанин вернул себе место в составе «горожан».

Я невероятно рад за Джона Стоунза. Игроки должны показывать себя, мы не можем помочь им во всём. Я никогда не менял своего мнения о нём, я всегда верил в него. Возможно, на его игру в последнее время повлияли отрицательные внешние факторы, у игроков есть своя личная жизнь.

Он приехал сюда молодым парнем, которому было всего 21 или 22 года, и сразу же начал выступать в сборной Англии и Лиге чемпионов, где он раньше не играл. Некоторым игрокам просто нужно больше времени, чтобы освоиться, чем другим.

Мы знаем, какими качествами он обладает, и я особенно счастлив [что Стоунз вернулся в лучшую игровую форму], потому что он невероятный человек. В хорошие моменты он с нами, а в плохие — он продолжает бороться и всегда был с командой.