«Лидс» может арендовать полузащитника «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может уйти в аренду.
Как сообщает источник со ссылкой на 90min, каталонский клуб предложил «Лидсу» арендовать хавбека. Пуч не проходит в состав «сине-гранатовых», сыграв всего 3 минуты в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.
Молодой футболист хочет получать регулярную игровую практику, а «Лидс» готов гарантировать, что Пуч будет выходить на поле в составе их клуба.
Напомним, что перед закрытием трансферного окна полузащитник выразил желание остаться в «Барселоне», однако теперь ситуация изменилась.