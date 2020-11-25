«Лидс» может арендовать полузащитника «Барселоны»

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сегодня, 09:14

Полузащитник «Барселоны» может уйти в аренду.

Как сообщает источник со ссылкой на 90min, каталонский клуб предложил «Лидсу» арендовать хавбека. Пуч не проходит в состав «сине-гранатовых», сыграв всего 3 минуты в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Молодой футболист хочет получать регулярную игровую практику, а «Лидс» готов гарантировать, что Пуч будет выходить на поле в составе их клуба.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна полузащитник выразил желание остаться в «Барселоне», однако теперь ситуация изменилась.