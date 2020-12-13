Матч против «Ростова» станет решающим для Ганчаренко

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сегодня, 22:21

ЦСКА отправит главного тренера в отставку, если команда не обыграет «Ростов» в 19-м туре РПЛ .

Руководство клуба обсудило данную ситуацию с опытными игроками клуба. Отмечается, что футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.

Если Ганчаренко покинет свой пост, то временно командой будет руководить .