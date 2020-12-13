Матч против «Ростова» станет решающим для Ганчаренко

ЦСКА отправит главного тренера Виктора Ганчаренко в отставку, если команда не обыграет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.
Руководство клуба обсудило данную ситуацию с опытными игроками клуба. Отмечается, что футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.
Если Ганчаренко покинет свой пост, то временно командой будет руководить Василий Березуцкий.
https://youtu.be/DCV96pGBfNU
Допустим ЦСКА выиграет у Ростова. И сразу после этого руководство ЦСКА снова станет доверять Ганчаренко?
Допустим ЦСКА выиграет у Ростова. И сразу после этого руководство ЦСКА снова станет доверять Ганчаренко?