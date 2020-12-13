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Матч против «Ростова» станет решающим для Ганчаренко

сегодня, 22:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА17.12.2020 в 20:00 Не начался

ЦСКА отправит главного тренера Виктора Ганчаренко в отставку, если команда не обыграет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.

Руководство клуба обсудило данную ситуацию с опытными игроками клуба. Отмечается, что футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.

Если Ганчаренко покинет свой пост, то временно командой будет руководить Василий Березуцкий.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
сегодня в 23:45
Почему так тяжело им дается увольнение этого самозванца ?
mangox23
mangox23 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:38
Не все , свидетели картофельного позора против
mangox23
mangox23
сегодня в 23:37
Ну что Валера не подведи !
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 23:36
Интересно кого позовут, если слуца позовут вернётся ?
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 23:35
уволен.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:28
А что даст эта победа над Ростовом , он что мудрее и умнее станет , великий тренер стратег в нём проснётся ??? Я что-то не пойму !!! Чеи раньше ему под хвост дадут тем больше времени будет у нового тренера исправить ситуацию. Логично ???!!!
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 23:12
О Боги, даже Люсьена Фавра выперли из Дортмунда!!!
nemecc
nemecc
сегодня в 23:08
Надо менять! А поможет ли?
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 23:01
Менять на иностранца. Жардим!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:59
Футболисты ЦСКА в игре с Ростовом:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:59
Первый раз хочу чтоб мы проиграли!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:56
"Матч против Ростова станет решающим для Ганчаренко" Руководству ЦСКА для увольнения Ганчаренко не достаточно 4 места в группе лиги европы с не самыми сильными соперниками? При чём тут вообще Ростов?
Допустим ЦСКА выиграет у Ростова. И сразу после этого руководство ЦСКА снова станет доверять Ганчаренко?
ABir
ABir
сегодня в 22:53, ред.
Тяжела и неблагодарна тренерская доля. Вот Сёмина убрали умники директора из Локомотива. И что-то улучшилось?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:47
Авторитеты ЦСКА отнеслись с пониманием..........
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:42
Матч в 8 часов вечера зимой это конечно сильно придумано. Лучше бы провели тур на 2 дня позже и спокойно сыграли бы днём при хорошей погоде. Чел который составляет календарь игр наверно сам никогда не ходил на стадио
isamsn
isamsn
сегодня в 22:39, ред.
Будет большой ошибкой допускать Гончаренко к предстоящему матчу. Должн же в руководстве найтись хоть один здравомыслящий человек, которому не безразлично нынешнее положение клуба!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 22:37
надо победить ростов, чтоб картофельный правил еще сезончик
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:34
Желаю коням победы над Ростовом.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:26
Вот именно
drug01
drug01
сегодня в 22:25
Так играть нельзя..... Позор!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:23
Тот случай когда все армейцы за Ростов
beefs
beefs
сегодня в 22:21
пора, дружочек, прощаться...
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