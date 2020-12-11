Василий Березуцкий может возглавить ЦСКА. Но команде нужен опытный тренер-психолог

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вчера, 16:07

Европейские неудачи влияют на судьбу Ганчаренко.

В случае побед над «Уралом» и «Ростовом» московский клуб может уйти на перерыв лидером РПЛ , ведь конкуренты завершают год серией сложнейших драк. У «Спартака» матчи против «Сочи» и «Зенита». А у Семака – против Шварца и Тедеско. ЦСКА мечтает о первом месте, также одновременно обсуждает смену тренера.

Странный сезон и удивительное стечение обстоятельств. Причем решения в ЦСКА теперь принимает не лично Гинер. Поэтому отставка Ганчаренко, как была опцией во время прошлого черного отрезка в РПЛ , так и остается на случай, если увидят, что Виктор Михайлович отдал молодой команде все и не совсем уверен в чемпионстве.

Второе место не дает гарантий, квалификация в Лиге чемпионов сложная, поэтому в идеале все – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», мечтают именно о титуле, что дарит групповой этап престижного турнира и царские премиальные. Шесть осечек в Лиге Европы повлияли на доходы «армейцев», нужно делать выводы. В клубе присматривают тренеров.

Оставить Ганчаренко

Плюсы понятные – знает команду и руководство. Стабильно удерживает ЦСКА в еврокубковой зоне, о чем в том же «Спартаке» могут только мечтать. Не видно, чтобы игроки обвиняли в поражениях не себя, а Виктора Михайловича. Скорее тренер в позиции, когда сам всех критикует, а иногда и поддерживает, что тоже полезно. Если ЦСКА уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ , то какой смысл увольнять тренера? Неудачи в Европе были и при Слуцком, им много лет.

Поставить временщика

Самый примитивный вариант, и фанаты ЦСКА из числа инсайдеров отдали миру информацию из офиса Гинера – обсуждают назначение главным Василия Березуцкого. Близнец Алексей не вошел в штаб Ганчаренко, а вот весельчак, который может быть строгим, кажется боссам ЦСКА неплохим кандидатом. У Березуцкого был опыт помощника Слуцкого, у него есть лицензия для работы именно главным в РПЛ . Логика понятная – поставить резкого в выражениях помощника, чтобы забегали.

Вспомнить о легендах

Знаете, кто еще прошлым летом получил необходимую лицензию? Сергей Игнашевич, главный тренер «Торпедо». В ФНЛ идет на четвертой строчке, отставая от второй всего на два пункта. Есть ощущение, что «Крылья Советов» и «Оренбург» больше хотят видеть в РПЛ в следующем сезоне, но легендарный московский клуб подходит на роль своей «Кастильи» для Зидана из ЦСКА . Впрочем, не настолько стабилен тренер Игнашевич, и не настолько хороша его работа, чтобы звать после Ганчаренко в надежде на качественные перемены. А вот бывший Слуцкий – другой вариант, хотя в Казани его не хотят отпускать. Да и самому непонятно, интересен ли ему ЦСКА снова и вновь?

Удивить неожиданной ставкой

Проблема Ганчаренко – если начинает рисковать в сложном матче, то заигрывается. Наполеоновские ходы вместо хитрых и неожиданных перемен. И лобовая ставка в случае с успехами. Акинфеев должен вытащить все, Фернандес точно подать, Кучаев попадать в ворота впервые в жизни серией, а Влашич играть за двоих, чтобы у ЦСКА было много побед подряд. Ганчаренко обычно выбирается из кризисных серий, но хочется видеть классный футбол от лидера не отрезками. Для этого остаются кандидаты-иностранцы, вроде Марселино или Вальверде. Не оценивайте их по работе с Лимом и Бартомеу, такие боссы угробят любого. А тренеры сильные, испанские, под «4-3-3». Также в «Славии» работает интересный Трпишовский, но вышел в плей-офф ЛЕ – зимой не уйдет.

Не забывать других бывших

Карпин и Семак, хоть и родились на эстонской и украинской землях, играли за сборную России. Выступали за ЦСКА , хотя оставили разные впечатления, были позже соперниками «армейцев». Но проблема при рассмотрении этих кандидатов – их мысли заняты «Ростовом» и «Зенитом». Впрочем, Валерий Георгиевич достаточно хитрый, чтобы прописать в контракте с южанами пункт о досрочном расторжении, если позовут в Санкт-Петербург или Москву. А Семак не так далеко от выхода из «Зенита», чтобы не думать о следующем клубе. Но оба этих кандидата скорее появятся в ЦСКА уже после того как отработает свой отрезок временный главный Василий Березуцкий.

Выбрать опытного иностранца

Подходим к человеку, который мог бы сыграть роль своего Гасперини для молодого состава ЦСКА , что неплохо держит удар в чемпионате России – меньше пропустил только «Зенит», но странно атакует – часто матчи без достаточного количества точных ударов. Сейчас к Чалову и Гаичу масса заслуженных претензий, но промахи второй сезон необъяснимые. Иногда молодежи нужен именно «дед». Нагельсманна в качестве обратного примера приводить глупо – вундеркинд в мире тренеров. А вот Луческу в Киеве и Фавр в Дортмунде подходят для аналогий со Спаллетти. Гинер не любит тренеров-иностранцев с далеких стран, поскольку ошибался в них. Но прошло много времени, а Лучано не чужой для РПЛ .

Далеко не худший вариант, но в семейном ЦСКА легко могут дать Березуцкому шанс сыграть роль человека с лаки-панчем — термин из бокса, когда андердог наносит удачный случайный удар. Москвичи и так высоко в таблице, но давление невероятное, ведь без Лиги чемпионов будут финансовые проблемы. Причем в идеале нужно именно чемпионство, которое в новом составе не брали. Задача для опытного человека, а Ганчаренко, хотя давно в большом футболе, как главный тренер первым в РПЛ не был никогда. И проблема Виктора Михайловича в его изученности.

Специально не разбираем свежие неудачи ЦСКА в ЛЕ , поскольку анализ в их случае получается провести наперед. Даже когда белорус меняет схему с пятерки в линию на четверку – остаются знакомые «армейцы» с классическими промахами. Каждый соперник знает, где ЦСКА силен, а где слаб. Причем европейцев не впечатлили, ведь для молодой команды у москвичей слишком вялый и низкий прессинг. Да и работа на стандартах огорчает. У Ганчаренко есть объективные аргументы в свою пользу, он не держался за пост летом, его решил оставить сам Гинер.

Но когда ЦСКА бьет худшее достижение «Спартака» и всех россиян в группах Лиги Европы, то в совете директоров включают режим «болельщик». А фанаты «армейцев» не стоят горой за Ганчаренко, поскольку у него есть грешок прошлого сезона в Лиге Европы – в группе с «Лудогорцем», «Ференцварошом» и «Эспаньолом» были последними. Тогда не мешал график, не отвлекала пандемия, но результата не было. Это помнят все болельщики, как и боссы ЦСКА . Ганчаренко снова на грани отставки, но нужна интеллектуальная замена, а не отчаянная.