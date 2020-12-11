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Василий Березуцкий может возглавить ЦСКА. Но команде нужен опытный тренер-психолог

вчера, 16:07
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Европейские неудачи влияют на судьбу Ганчаренко.

В случае побед над «Уралом» и «Ростовом» московский клуб может уйти на перерыв лидером РПЛ, ведь конкуренты завершают год серией сложнейших драк. У «Спартака» матчи против «Сочи» и «Зенита». А у Семака – против Шварца и Тедеско. ЦСКА мечтает о первом месте, также одновременно обсуждает смену тренера.

Странный сезон и удивительное стечение обстоятельств. Причем решения в ЦСКА теперь принимает не лично Гинер. Поэтому отставка Ганчаренко, как была опцией во время прошлого черного отрезка в РПЛ, так и остается на случай, если увидят, что Виктор Михайлович отдал молодой команде все и не совсем уверен в чемпионстве.

Второе место не дает гарантий, квалификация в Лиге чемпионов сложная, поэтому в идеале все – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», мечтают именно о титуле, что дарит групповой этап престижного турнира и царские премиальные. Шесть осечек в Лиге Европы повлияли на доходы «армейцев», нужно делать выводы. В клубе присматривают тренеров.

Оставить Ганчаренко

Плюсы понятные – знает команду и руководство. Стабильно удерживает ЦСКА в еврокубковой зоне, о чем в том же «Спартаке» могут только мечтать. Не видно, чтобы игроки обвиняли в поражениях не себя, а Виктора Михайловича. Скорее тренер в позиции, когда сам всех критикует, а иногда и поддерживает, что тоже полезно. Если ЦСКА уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ, то какой смысл увольнять тренера? Неудачи в Европе были и при Слуцком, им много лет.

Поставить временщика

Самый примитивный вариант, и фанаты ЦСКА из числа инсайдеров отдали миру информацию из офиса Гинера – обсуждают назначение главным Василия Березуцкого. Близнец Алексей не вошел в штаб Ганчаренко, а вот весельчак, который может быть строгим, кажется боссам ЦСКА неплохим кандидатом. У Березуцкого был опыт помощника Слуцкого, у него есть лицензия для работы именно главным в РПЛ. Логика понятная – поставить резкого в выражениях помощника, чтобы забегали.

Вспомнить о легендах

Знаете, кто еще прошлым летом получил необходимую лицензию? Сергей Игнашевич, главный тренер «Торпедо». В ФНЛ идет на четвертой строчке, отставая от второй всего на два пункта. Есть ощущение, что «Крылья Советов» и «Оренбург» больше хотят видеть в РПЛ в следующем сезоне, но легендарный московский клуб подходит на роль своей «Кастильи» для Зидана из ЦСКА. Впрочем, не настолько стабилен тренер Игнашевич, и не настолько хороша его работа, чтобы звать после Ганчаренко в надежде на качественные перемены. А вот бывший Слуцкий – другой вариант, хотя в Казани его не хотят отпускать. Да и самому непонятно, интересен ли ему ЦСКА снова и вновь?

Удивить неожиданной ставкой

Проблема Ганчаренко – если начинает рисковать в сложном матче, то заигрывается. Наполеоновские ходы вместо хитрых и неожиданных перемен. И лобовая ставка в случае с успехами. Акинфеев должен вытащить все, Фернандес точно подать, Кучаев попадать в ворота впервые в жизни серией, а Влашич играть за двоих, чтобы у ЦСКА было много побед подряд. Ганчаренко обычно выбирается из кризисных серий, но хочется видеть классный футбол от лидера не отрезками. Для этого остаются кандидаты-иностранцы, вроде Марселино или Вальверде. Не оценивайте их по работе с Лимом и Бартомеу, такие боссы угробят любого. А тренеры сильные, испанские, под «4-3-3». Также в «Славии» работает интересный Трпишовский, но вышел в плей-офф ЛЕ – зимой не уйдет.

Не забывать других бывших

Карпин и Семак, хоть и родились на эстонской и украинской землях, играли за сборную России. Выступали за ЦСКА, хотя оставили разные впечатления, были позже соперниками «армейцев». Но проблема при рассмотрении этих кандидатов – их мысли заняты «Ростовом» и «Зенитом». Впрочем, Валерий Георгиевич достаточно хитрый, чтобы прописать в контракте с южанами пункт о досрочном расторжении, если позовут в Санкт-Петербург или Москву. А Семак не так далеко от выхода из «Зенита», чтобы не думать о следующем клубе. Но оба этих кандидата скорее появятся в ЦСКА уже после того как отработает свой отрезок временный главный Василий Березуцкий.

Выбрать опытного иностранца

Подходим к человеку, который мог бы сыграть роль своего Гасперини для молодого состава ЦСКА, что неплохо держит удар в чемпионате России – меньше пропустил только «Зенит», но странно атакует – часто матчи без достаточного количества точных ударов. Сейчас к Чалову и Гаичу масса заслуженных претензий, но промахи второй сезон необъяснимые. Иногда молодежи нужен именно «дед». Нагельсманна в качестве обратного примера приводить глупо – вундеркинд в мире тренеров. А вот Луческу в Киеве и Фавр в Дортмунде подходят для аналогий со Спаллетти. Гинер не любит тренеров-иностранцев с далеких стран, поскольку ошибался в них. Но прошло много времени, а Лучано не чужой для РПЛ.

Далеко не худший вариант, но в семейном ЦСКА легко могут дать Березуцкому шанс сыграть роль человека с лаки-панчем — термин из бокса, когда андердог наносит удачный случайный удар. Москвичи и так высоко в таблице, но давление невероятное, ведь без Лиги чемпионов будут финансовые проблемы. Причем в идеале нужно именно чемпионство, которое в новом составе не брали. Задача для опытного человека, а Ганчаренко, хотя давно в большом футболе, как главный тренер первым в РПЛ не был никогда. И проблема Виктора Михайловича в его изученности.

Специально не разбираем свежие неудачи ЦСКА в ЛЕ, поскольку анализ в их случае получается провести наперед. Даже когда белорус меняет схему с пятерки в линию на четверку – остаются знакомые «армейцы» с классическими промахами. Каждый соперник знает, где ЦСКА силен, а где слаб. Причем европейцев не впечатлили, ведь для молодой команды у москвичей слишком вялый и низкий прессинг. Да и работа на стандартах огорчает. У Ганчаренко есть объективные аргументы в свою пользу, он не держался за пост летом, его решил оставить сам Гинер.

Но когда ЦСКА бьет худшее достижение «Спартака» и всех россиян в группах Лиги Европы, то в совете директоров включают режим «болельщик». А фанаты «армейцев» не стоят горой за Ганчаренко, поскольку у него есть грешок прошлого сезона в Лиге Европы – в группе с «Лудогорцем», «Ференцварошом» и «Эспаньолом» были последними. Тогда не мешал график, не отвлекала пандемия, но результата не было. Это помнят все болельщики, как и боссы ЦСКА. Ганчаренко снова на грани отставки, но нужна интеллектуальная замена, а не отчаянная.

Василий Березуцкий точно не тот, кто поднимет ЦСКА к «золоту» на тренерском классе. Тут скорее попытка эмоциональной встряски на время, чтобы в случае весенней неудачи Ганчаренко руководство не обвинили в преступном бездействии. Плотность наверху таблицы высокая, «армейцы» не гарантировали место в еврокубках. «Урал» с ЦСКА играет примерно так, как с «Зенитом» — 11 лет без побед. Но выезд в Ростов-на-Дону будет для Ганчаренко маленьким финалом. На юге в чемпионате «армейцы» выиграли всего дважды за 15 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:21
останется нынешний после взвешивания вариантов
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:43
Да какой тренер из Васи Берёзы! Гыгыгы
Mi6
Mi6
вчера в 18:29
Уж лучше без тренера, чем с физруком
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:18
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с журналистами "Матч ТВ" сказал следующее:

"Для нас, как и для всего футбола, это был очень сложный год. Впереди еще два матча, а потом небольшая пауза. Игрокам нужно отдохнуть и набраться сил. Обвинять кого-то в поражениях в подобной ситуации нет просто никакого смысла. Вины тренера в проигранных матчах нет"
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:15
всё останется на своих местах)))
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:08
Вася тренер цска?) Ну это будут похороны )))
Союзник противников
Союзник противников ответ мангo (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Их элементарная статистика игры ЦСКА ханчарэнковского периода(в октябре-ноябре) не волнует.А это так просто посчитать и увидеть,что этот год-самый удачный для него,даже если оба матча проиграет. "Прогрессирует "тренер,а в еврокубках-стабилен,с установлением "рекордных" результатов.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:48
Мирча Луческу - лучший кандидат !
Ну или Сергей Богданович !
мангo
мангo
вчера в 17:41, ред.
Да ну автор слишком много кредита дает Ханчаренке, Вы хотя бы одно его качество положительное предложите для начала или достижение ?? ... или вот. : "..Ганчаренко обычно выбирается из кризисных серий".. Напомните где он выбирался за 4 года а чем это проявляется игры нет, титулов нет, одни антирекорды ..
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 17:20
Было бы круто, если бы пришёл Карпин. Но он в ЦСКА вроде как не пойдёт
leopit
leopit
вчера в 16:26
Всё,Витя будет обижаться,уезжать на релаксацию в Бульбяндию!Ему нельзя даже пальчиком погрозить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:25
Аргументы автора легко опровергаются одним контраргументом. А почему не Овчинников? Он дважды заменял Ганчара и команда играли прилично. Но это все скорей И.О. до лучших времен. А лучший вариант это Слуцкий, но он трудный.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:22
Я за,можно попробовать!
shlomo
shlomo
вчера в 16:22, ред.
У ЦСКА явно скамейка маленькая (нет опытных и техничных нападающих,способных создавать и и реализовывать моменты ).....Чалов полное недорозумение,но Гинер не дает его убрать,кто будет держать в нормальном клубе нападающего ,забивающего два гола за сезон... был бы игрок типа Вагнера Лава у ЦСКА, может и Гончаренко был бы топ тренером,.....но к сожалению еще Виктор нестабильный тренер.....в один момент был игровой взрыв, они могли выйти из группы, но не вышло.....сейчас тренером команды должен быть зверь, которого команда не боится, а уважает ( такой альфа-самец с яйцами), поэтому сказать но поводу Березуцкого могу только то, что он явно не него не похож....мне всегда нравилась работа Алекса Фергюсона, он был не только тренером, но и педагогом....для меня тренер - это психолог, а уж потом тактик.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:18
Сезон доиграют с Гончаренко, а дальше будут смотреть по итогам сезона. Если чемпионат выиграют, то Гончаренко оставят, пообещав трансферы.
Саша Белов
Саша Белов
вчера в 16:17
У Васи есть все шансы. Человек жесткий. легенда команды, ученик Слуцкого да и при нынешней бедности клуба денег много не попросит.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:13
Без психолога с Васей будет трудно)
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Спасибо за статью....одно знаю только не Вася....
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