«Спартак» не тренировался с Тедеско 10 дней. Тренер улетел в Германию

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предоставил команде 10-дневный отпуск после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
Как сообщается, сам наставник улетел в Германию, чтобы увидеться с семьей во время перерыва на матчи сборных.
Отмечается, что несмотря на предоставленный отдых, все футболисты, которые не получили вызов в сборную, тренировались по индивидуальной программе на базе «Спартака» или дома, но без Тедеско.
https://youtu.be/3Eis4RdwL78
Хоть раз в истории РПЛ были такие случаи? Я на своём веку не помню ни единого.
Хоть раз в истории РПЛ были такие случаи? Я на своём веку не помню ни единого.