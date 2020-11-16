ГлавнаяНовости

«Спартак» не тренировался с Тедеско 10 дней. Тренер улетел в Германию

вчера, 22:41

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предоставил команде 10-дневный отпуск после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Как сообщается, сам наставник улетел в Германию, чтобы увидеться с семьей во время перерыва на матчи сборных.

Отмечается, что несмотря на предоставленный отдых, все футболисты, которые не получили вызов в сборную, тренировались по индивидуальной программе на базе «Спартака» или дома, но без Тедеско.

Все новости
Черчесов: «У Турции не будет 50% футболистов, игравших с Хорватией»
14 ноября Комментарии7
Дочери Семака заразились коронавирусом
14 ноября Комментарии6
Гамула: «Я бы хотел вернуться к тренерской работе»
13 ноября Комментарии8
Черчесов: «Оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту»
13 ноября Комментарии7
Черчесов — о ничьей с Молдавией: «Мы хотели выиграть, настраивались на это»
12 ноября Комментарии13
СлухиКирилл Новиков может возглавить молдавский «Шериф»
12 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Видеошкола Артемона)))
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Украл дранные заметки путешественника)))
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 00:23
Ничего - у парней есть касета Дзюбы, тренируются )))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:14
Манчини в своё время тоже осенью в Майями гонял на 4 дня, поговаривают, там он предварительный контракт с сборной Италии и подписал, после чего забил на Зенит.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 00:06
Зачем поджигать. Тренер имеет права быт семьёй в паузе чемпионате
мангo
мангo
вчера в 23:53
Опыт Ганчаренки применил.
Antikony
Antikony
вчера в 23:52, ред.
Кто в Белоруссию убегает, кто в Германию.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 23:39
Ну добыли очко с уралом, заслужили отпуск
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
вчера в 23:37, ред.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:24
    интересная история у спартачей..
    LOpp
    LOpp
    вчера в 23:13
    Логично, что если Тедеско улетел в Германию, то Спартак тренируется без него.
    particular
    particular
    вчера в 23:04, ред.
    Переход на дистанционное обучение и индивидуальные тренировки даёт видимость образования и иллюзию тренированности... Тенденция, однако 🤔
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 22:59, ред.
    А после возвращения двухнедельный карантин?)
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:50
    Эээ, серьёзно??
    Хоть раз в истории РПЛ были такие случаи? Я на своём веку не помню ни единого.
    ошалевший
    ошалевший
    вчера в 22:46
    если не как гончар после поражения.значит ничего страшного
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:42, ред.
    Сбежал что ли?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100