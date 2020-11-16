«Спартак» не тренировался с Тедеско 10 дней. Тренер улетел в Германию

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вчера, 22:41

Главный тренер «Спартака» предоставил команде 10-дневный отпуск после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Как сообщается, сам наставник улетел в Германию, чтобы увидеться с семьей во время перерыва на матчи сборных.

Отмечается, что несмотря на предоставленный отдых, все футболисты, которые не получили вызов в сборную, тренировались по индивидуальной программе на базе «Спартака» или дома, но без Тедеско.