Грилиш лишен прав на 9 месяцев и оштрафован на 82 900 фунтов стерлингов

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15 декабря 2020, 18:55

Капитан «Астон Виллы» осуждён после признания себя виновным по двум обвинениям в неосторожном вождении.

Футболисту запретили водить машину на девять месяцев и оштрафовали на 82 499 фунтов стерлингов за ДТП , которое произошло в марте этого года. Грилиш врезался в два припаркованных автомобиля. По данным свидетелей, футболист был пьян и выражался нецензурной бранью сразу после аварии.

Кроме того, Грилиш признал себя виновным в неосторожном вождении. Инцидент произошёл 18 октября. Джек превысил скорость (145 км/ч), двигаясь по трассе M42 на очень близком расстоянии к другим автомобилям, что могло стать причиной ДТП .

Грилишу должен будет оплатить расходы пострадавшим в размере 220 фунтов стерлингов и дополнительные расходы в размере 181 фунтов, в результате чего его общая сумма штрафов составит 82 900 фунтов.