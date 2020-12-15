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Грилиш лишен прав на 9 месяцев и оштрафован на 82 900 фунтов стерлингов

15 декабря 2020, 18:55

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш осуждён после признания себя виновным по двум обвинениям в неосторожном вождении.

Футболисту запретили водить машину на девять месяцев и оштрафовали на 82 499 фунтов стерлингов за ДТП, которое произошло в марте этого года. Грилиш врезался в два припаркованных автомобиля. По данным свидетелей, футболист был пьян и выражался нецензурной бранью сразу после аварии.

Кроме того, Грилиш признал себя виновным в неосторожном вождении. Инцидент произошёл 18 октября. Джек превысил скорость (145 км/ч), двигаясь по трассе M42 на очень близком расстоянии к другим автомобилям, что могло стать причиной ДТП.

Грилишу должен будет оплатить расходы пострадавшим в размере 220 фунтов стерлингов и дополнительные расходы в размере 181 фунтов, в результате чего его общая сумма штрафов составит 82 900 фунтов.

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ошалевший
ошалевший ответ dzvinka (раскрыть)
15 декабря в 20:00
скорее всего процент от ежемесячного заработка берётся,простому смертному понятно что не потянуть такой штраф
dzvinka
dzvinka
15 декабря в 19:27, ред.
у нас мажоры на кайенах по бориспольской трассе едут 250 км, платят штраф 500грн и продолжают ехать 250км\ч..
так и живем.

а заплатил бы который 82к у.е. думаю 63 бы зачесалась сразу.
RamonCSKA
RamonCSKA
15 декабря в 19:11, ред.
Английский кокорин...
Или британский гулиев
dimagas2
dimagas2
15 декабря в 19:02
Алкаш)))Почти как его легендарный предшественник)))
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