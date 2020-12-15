Грилиш лишен прав на 9 месяцев и оштрафован на 82 900 фунтов стерлингов

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш осуждён после признания себя виновным по двум обвинениям в неосторожном вождении.
Футболисту запретили водить машину на девять месяцев и оштрафовали на 82 499 фунтов стерлингов за ДТП, которое произошло в марте этого года. Грилиш врезался в два припаркованных автомобиля. По данным свидетелей, футболист был пьян и выражался нецензурной бранью сразу после аварии.
Кроме того, Грилиш признал себя виновным в неосторожном вождении. Инцидент произошёл 18 октября. Джек превысил скорость (145 км/ч), двигаясь по трассе M42 на очень близком расстоянии к другим автомобилям, что могло стать причиной ДТП.
Грилишу должен будет оплатить расходы пострадавшим в размере 220 фунтов стерлингов и дополнительные расходы в размере 181 фунтов, в результате чего его общая сумма штрафов составит 82 900 фунтов.
так и живем.
а заплатил бы который 82к у.е. думаю 63 бы зачесалась сразу.
так и живем.
а заплатил бы который 82к у.е. думаю 63 бы зачесалась сразу.
Или британский гулиев
Или британский гулиев