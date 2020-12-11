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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:14

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.

Вышли в плей-офф с 1-го места в группе: «Рома», «Арсенал», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Хоффенхайм».

Вышли в плей-офф со 2-го места в группе: «Янг Бойз», «Мольде», «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Брага», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Антверпен», «Вольфсберг», «Црвена Звезда».

Вышли в плей-офф, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов: «Зальцбург», «Шахтёр», «Олимпиакос», «Аякс», «Краснодар», «Брюгге», «Динамо» Киев, «Манчестер Юнайтед».

Жеребьёвка состоится 14 декабря. Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.

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    Али Самаркандский
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    мангo
    мангo
    сегодня в 01:14
    все по делу зашли
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