Кандидат в президенты «Барсы» повесил свой баннер возле стадиона «Реала»

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15 декабря 2020, 16:21

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, ранее уже занимавший этот пост, в своем твиттере сообщил об акции в Мадриде.

Лапорта договорился о размещении огромного баннера со своим изображением на доме в Мадриде, который находится в 200 метрах от стадиона «Сантьяго Бернабеу», где свои домашние матчи проводит принципиальный соперник сине-гранатовых «Реал».

На баннере написано: «С нетерпением жду, когда мы снова встретимся».

Лапорта руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год.