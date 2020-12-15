Кандидат в президенты «Барсы» повесил свой баннер возле стадиона «Реала»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, ранее уже занимавший этот пост, в своем твиттере сообщил об акции в Мадриде.
Лапорта договорился о размещении огромного баннера со своим изображением на доме в Мадриде, который находится в 200 метрах от стадиона «Сантьяго Бернабеу», где свои домашние матчи проводит принципиальный соперник сине-гранатовых «Реал».
На баннере написано: «С нетерпением жду, когда мы снова встретимся».
#HolaMadrid😎 pic.twitter.com/eSmCkVWyeb— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) December 15, 2020
Лапорта руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год.