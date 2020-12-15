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Кандидат в президенты «Барсы» повесил свой баннер возле стадиона «Реала»

15 декабря 2020, 16:21

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, ранее уже занимавший этот пост, в своем твиттере сообщил об акции в Мадриде.

Лапорта договорился о размещении огромного баннера со своим изображением на доме в Мадриде, который находится в 200 метрах от стадиона «Сантьяго Бернабеу», где свои домашние матчи проводит принципиальный соперник сине-гранатовых «Реал».

На баннере написано: «С нетерпением жду, когда мы снова встретимся».

Лапорта руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 декабря в 17:47
весьма остроумно
Ruslan3132
Ruslan3132
15 декабря в 17:14
на помощь Переса надеется что ли? Хватит уже, Перес одного своего президента Барсе поставил Бартомеу для развала )))))))))
mangox13
mangox13 ответ Мessi 10 (раскрыть)
15 декабря в 17:04
и трясутся вдобавок
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 декабря в 17:03
Легенда, значит, скоро Эвребе и Бузакки вернутся. Тогда шансов у соперников, думаю, не будет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 декабря в 17:01
Прочитал повесился...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
15 декабря в 16:59
За него болею в выборах. Хороший президент, пора Пересу встряхнутся. Совсем расслабился с бартомеу
Legend 6
Legend 6
15 декабря в 16:49
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ еще бы на крышках унитазов на стадионе Реала разместил свое изображение с надписью "я уже здесь"
STVA 1
STVA 1
15 декабря в 16:36
Сильный ход со стороны Лапорты
Мessi 10
Мessi 10
15 декабря в 16:36
Хорош) пусть сливочные каждый день лицезреют)
Cat01
Cat01
15 декабря в 16:27
Желаем удачи и исполнения желаний
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